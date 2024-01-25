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Кайли Дженнер засияла на красной дорожке вместе с маленькой дочкой

25 января 2024 10:23
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Кайли Дженнер засияла на красной дорожке вместе с маленькой дочкой
Кайли Дженнер и ее дочь Сторми. Фото: Jacopo Raule
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Американская бизнес-вумен Кайли Дженнер посетила показ Valentino вместе с дочерью Сторми. Они выбрали для себя семейный образ.

Об этом пишет Vogue France.

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Кайли Дженнер поразила пушистым образом со своей дочерью Сторми

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Vogue France (@voguefrance)

Звезда американского телевидения и бизнес-вумен Кайли Дженнер вышла в свет вместе со своей 5-летней дочкой Сторми.

Они выбрали общий образ — черные макси платья с пушистой накидкой. Дополнили его звезды черными очками.

Дженнер и ее маленькая копия посетили показ Valentino на Неделе моды в Париже. Дочь Кайли была очень уверенной на красной дорожке и совершенно не реагировала на фотовспышки. Вероятно, Сторми повторит путь своей звездной матери.

Ранее Кайли Дженнер установила жесткие правила своему звездному избраннику.

Также поклонники Кайли Дженнер в восторге от ее новых-старых волос.

США
мода
Париж
Кайли Дженнер
телевидение
зарубежные звезды

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