Кайли Дженнер засияла на красной дорожке вместе с маленькой дочкой
Американская бизнес-вумен Кайли Дженнер посетила показ Valentino вместе с дочерью Сторми. Они выбрали для себя семейный образ.
Об этом пишет Vogue France.
Кайли Дженнер поразила пушистым образом со своей дочерью Сторми
Звезда американского телевидения и бизнес-вумен Кайли Дженнер вышла в свет вместе со своей 5-летней дочкой Сторми.
Они выбрали общий образ — черные макси платья с пушистой накидкой. Дополнили его звезды черными очками.
Дженнер и ее маленькая копия посетили показ Valentino на Неделе моды в Париже. Дочь Кайли была очень уверенной на красной дорожке и совершенно не реагировала на фотовспышки. Вероятно, Сторми повторит путь своей звездной матери.
Ранее Кайли Дженнер установила жесткие правила своему звездному избраннику.
Также поклонники Кайли Дженнер в восторге от ее новых-старых волос.
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