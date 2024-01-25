Кайли Дженнер засияла на красной дорожке вместе с маленькой дочкой

Кайли Дженнер и ее дочь Сторми. Фото: Jacopo Raule

Американская бизнес-вумен Кайли Дженнер посетила показ Valentino вместе с дочерью Сторми. Они выбрали для себя семейный образ.

Об этом пишет Vogue France.

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Звезда американского телевидения и бизнес-вумен Кайли Дженнер вышла в свет вместе со своей 5-летней дочкой Сторми.

Они выбрали общий образ — черные макси платья с пушистой накидкой. Дополнили его звезды черными очками.

Дженнер и ее маленькая копия посетили показ Valentino на Неделе моды в Париже. Дочь Кайли была очень уверенной на красной дорожке и совершенно не реагировала на фотовспышки. Вероятно, Сторми повторит путь своей звездной матери.

Ранее Кайли Дженнер установила жесткие правила своему звездному избраннику.

Также поклонники Кайли Дженнер в восторге от ее новых-старых волос.