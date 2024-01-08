Камалія анонсувала поїздку на батьківщину ексчоловіка — яка мета

Співачка Камалія (KAMALIYA). Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Співачка Камалія оголосила, що вирушає на батьківщину свого ексчоловіка, бізнесмена Мохаммада Захура, Пакистан. Артистка завітає до міста Лахор з особливою місією.

Відповідну заяву Камалія (KAMALIYA) зробила у своїх соцмережах.

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Співачка оголосила про прем’єру нового дуету зі знаменитим індо-пакистанським співаком Сахіром Алі Баггою. Вона хотіла його ознаменувати як перемогу у війні проти Росії. Саме тому артисти тримали цей реліз майже рік. Але все ж таки тепер пакистанська сторона все більше наполягає на тому, щоби випустити цю пісню.

"Це сучасна інтерпретація улюбленої народної пенджабської класики, невід'ємної частини весіль як в Індії, так і в Пакистані. Я рада повідомити, що вирушаю до Лахору, Пакистану, на прем'єру відео та синглу, заплановану на 15 січня", — розповіла Камалія.

Також артистка презентувала афішу заходу, на якому з’явиться на батьківщині батька її двох доньок. На ній Камалія представлена як голлівудська акторка та переможниця конкурсу краси Mrs World.

Афіша виступу Камалії в Пакистані. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Нагадаємо, раніше ми писали, що Камалія згадала про домашнє насильство в одній з публікацій. Також ми розповідали, що Камалія у смугастому купальнику поплавала у крижаній воді.