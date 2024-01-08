Камалія у смугастому купальнику поплавала у крижаній воді
Співачка Камалія пірнула у крижану воду з нагоду Водохреща. Зірка наголосила на певному змісті цього ритуалу.
Відповідне відео співачка опублікувала у своєму Instagram.
Камалія показала жіночну фігуру у всій красі
На відео співачка пірнає у криажну воду у смугастому купальнику. Зірка занурюється кілька разів та хреститься.
"Вітаю нас усіх зі святом Водохреща; або Йордану. В цей день Ісус оголосив себе Месією, тобто Спасителем. Він хрестився в річці Йордан і приніс усьому світові звістку Спасіння. Тож омиємося й ми — хто в Дніпрі, хто в Дністрі, хто в Десні, хто в Пслі, а хто і у ванні - та змиємо старе лихо, та увіруємо в спасіння через перемогу України!", — прокоментувала спіачка відео.
Артистка з початку повномасштабного вторгнення допомагає українській армії. Зірка виступає з благодійними концертами перед військовими,
"Мамо, скільки ти дала концертів у твоєму житті? — запитали мене мої доньки. — Точно не знаю, але одне знаю точно. Найбільше запам'ятовуються концерти для наших захисників, для тих, хто ще вчора йшли під кулі заради нас із вами. Найбільша честь для мене — аплодисменти воїнів, які щойно повернулися з передової", — нещодавно поділилася співачка.
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