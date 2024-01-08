Камалия анонсировала поездку на родину бывшего мужа — какая цель

Певица Камалия (KAMALIYA). Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Певица Камалия объявила, что отправляется на родину своего бывшего мужа, бизнесмена Мохаммада Захура, Пакистан. Артистка приедет в город Лахор с особой миссией.

Соответствующее заявление Камалия (KAMALIYA) сделала в своих соцсетях.

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Певица объявила о премьере нового дуэта со знаменитым индо-пакистанским певцом Сахиром Али Баггой. Она хотела его ознаменовать как победу в войне против России. Именно поэтому артисты держали этот релиз почти год. Но все же теперь пакистанская сторона все больше настаивает на том, чтобы выпустить песню.

"Это современная интерпретация любимой народной пенджабской классики, неотъемлемой части свадеб как в Индии, так и в Пакистане. Я рада сообщить, что отправляюсь в Лахор, Пакистан, на премьеру видео и сингла, запланированную на 15 января", — рассказала Камалия.

Также артистка представила афишу мероприятия, на котором появится на родине отца ее двух дочерей. На ней Камалия представлена в качестве голливудской актрисы и победительницы конкурса красоты Mrs World.

Афиша выступления Камалии в Пакистане. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Напомним, ранее мы писали, что Камалия упомянула о домашнем насилии в одной из публикаций. Также мы рассказывали, что Камалия в полосатом купальнике поплавала в ледяной воде.