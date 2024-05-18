Камалія відзначає своє 47-річчя — хто склав компанію співачці

Співачка Камалія. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Співачка Камалія відзначає свій день народження. В суботу, 18 травня, артистці виповнилося 47 років. Святковий день співачка провела в оточенні найрідніших.

Відповідні публікації з’явилися в соцмережах Камалії.

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Артистка відпочиває зараз у Португалії. Одним із хобі Камалії вже багато років є кінний спорт. Саме тому у свій день народження співачка опублікувала відео, як вона з доньками Мірабеллою та Арабеллою, а також колишнім чоловіком, відвідала місцеву кінну школу. Щоправда, в підписі до відео згадувати ім’я пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, з яким розлучилась минулого року, зіркова іменинниця не стала.

Камалія зазначила, цього року вона не планує влаштовувати гучну вечірку, як це було на попередні дні народження. Причиною артистка назвала повномасштабну війну на Батьківщині.

"Зазвичай це свято, але в ці важкі часи, коли в нашій країні йде війна і гинуть наші герої, святкувати я не буду. Натомість я з радістю прийму ваші теплі слова і привітання, які зігріють моє серце. Ваша підтримка і любов для мене дуже важливі", — написала в соцмережах співачка.

Однією з перших серед колег по шоу-бізнесу Камалію привітала акторка Ольга Сумська. "Вітаємо сердечно, Камасік! Красуня на всі часи! Обіймаю", — написала вона в коментарях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Камалія розчулила соцмережі емоційною зустріччю з дочками у Лондоні. Також ми розповідали, що Камалія прокоментувала світлини із побоями.