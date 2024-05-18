Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Камалія показала, з ким відзначає своє 47-річчя arrow

Камалія показала, з ким відзначає своє 47-річчя

18 травня 2024 19:44
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Камалія відзначає своє 47-річчя — хто склав компанію співачці
Співачка Камалія. Фото: Instagram/kamaliyaofficial
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Камалія відзначає свій день народження. В суботу, 18 травня, артистці виповнилося 47 років. Святковий день співачка провела в оточенні найрідніших.

Відповідні публікації з’явилися в соцмережах Камалії.

Читайте також:

Камалія відзначає день народження з ексчоловіком

Артистка відпочиває зараз у Португалії. Одним із хобі Камалії вже багато років є кінний спорт. Саме тому у свій день народження співачка опублікувала відео, як вона з доньками Мірабеллою та Арабеллою, а також колишнім чоловіком, відвідала місцеву кінну школу. Щоправда, в підписі до відео згадувати ім’я пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, з яким розлучилась минулого року, зіркова іменинниця не стала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Камалія зазначила, цього року вона не планує влаштовувати гучну вечірку, як це було на попередні дні народження. Причиною артистка назвала повномасштабну війну на Батьківщині.

"Зазвичай це свято, але в ці важкі часи, коли в нашій країні йде війна і гинуть наші герої, святкувати я не буду. Натомість я з радістю прийму ваші теплі слова і привітання, які зігріють моє серце. Ваша підтримка і любов для мене дуже важливі", — написала в соцмережах співачка. 

Однією з перших серед колег по шоу-бізнесу Камалію привітала акторка Ольга Сумська. "Вітаємо сердечно, Камасік! Красуня на всі часи! Обіймаю", — написала вона в коментарях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Камалія розчулила соцмережі емоційною зустріччю з дочками у Лондоні. Також ми розповідали, що Камалія прокоментувала світлини із побоями.

соцмережі
Камалія
українські зірки
день народження

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників