Камалия отмечает свое 47-летие — кто составил компанию певице

Певица Камалия. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Певица Камалия отмечает свой день рождения. В субботу, 18 мая, артистке исполнилось 47 лет. Праздничный день певица провела в окружении самых родных.

Соответствующие публикации появились в соцсетях Камалии.

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Артистка отдыхает сейчас в Португалии. Одним из хобби Камалии уже много лет является конный спорт. Именно поэтому в свой день рождения певица опубликовала видео, как она с дочерьми Мирабеллой и Арабеллой, а также бывшим мужем, посетила местную конную школу. Правда, в подписи к видео вспоминать имя пакистанского миллиардера Мохаммада Захура, с которым развелась в прошлом году, звездная именинница не стала.

Камалия отметила, что в этом году она не планирует устраивать громкую вечеринку, как это было на предыдущие дни рождения. Причиной артистка назвала полномасштабную войну на Родине.

"Обычно это праздник, но в эти трудные времена, когда в нашей стране идет война и гибнут наши герои, праздновать я не буду. Зато я с радостью приму ваши теплые слова и поздравления, которые согреют мое сердце. Ваша поддержка и любовь для меня очень важны", — написала в соцсетях певица.

Одной из первых среди коллег по шоу-бизнесу Камалию поздравила актриса Ольга Сумская. "Поздравляем сердечно, Камасик! Красотка на все времена! Обнимаю", — написала она в комментариях.

Напомним, ранее мы писали, что Камалия умилила соцсети эмоциональной встречей с дочерьми в Лондоне. Также мы рассказывали, что Камалия прокомментировала фотографии с побоями.