Камалія захищає ексчоловіка, якого звинувачують у домашньому насильстві

Співачка Камалія (KAMALIYA) з колишнім чоловіком. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Напередодні у мережі з’явились фотографії зі співачкою Камалією, де на її обличчі помітні сліди від нібито побоїв. Згодом артистка спростувала такі припущення та заявила, що це можливо монтаж і з нею все добре. Втім в коментарях у цьому почали підозрювати пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. Бізнесмену закидають домашнє насильство. 46-річна співачка встала на захист батька її двох доньок.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Камалії.

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Камалія встала на захист Мохаммада Захура

За словами співачки, останнім часом спостерігається помітне зростання використання людей для сенсаційних цілей у медійних кампаніях. І її ситуація не є винятком.

"Я благаю засоби масової інформації поважати приватне життя Захура і утримуватись від втягування його у будь-які непотрібні дослідження чи сенсації. У разі будь-яких запитань чи побоювань, я готова стати єдиним об'єктом уваги, захищаючи Захура від будь-якої необґрунтованої уваги", — зауважила Камалія.

Співачка стверджує, що Захур — це "людина неперевершеної чесності та доброти", яка стала об'єктом необґрунтованої уваги з боку певних медійних кіл. Бізнесмен свідомо обмежує свою присутність у мережі, і тому не має можливості відповідати на звинувачення, які на нього направлені.

"Як батько моїх улюблених дочок та мій незмінний партнер протягом 20 років, Захур завжди втілював лише любов, підтримку та непохитний позитив. Характер Захура визначається його інтелектом та рішучою протидією переслідуванням та насильству, а також його надзвичайними вчинками самопожертви", — розповіла співачка.

Про розлучення Камалії з чоловіком

Рівно рік тому, у квітні 2023-го співачка заявила, що вони з Захуром розлучаються, але продовжують підтримувати зв’язок заради виховання двох доньок, які після початку повномасштабної війни переїхали до бізнесмена у Лондон. Втім колишня зіркова пара й досі з’являється разом на численних заходах, а Камалія інколи приїжджає на батьківщину мільярдера, в Пакистан.

Чи розлучились вони офіційно, співачка й досі не повідомила. В одному з інтерв’ю вона зазначила — для неї це складна тема.

Нагадаємо, раніше ми писали, що розлучений лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець зацілував свою співробітницю. Також ми розповідали, що співачка MamaRika на межі розлучення з актором Сергієм Середою.