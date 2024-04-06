MamaRika на межі розлучення з Сергієм Середою — причини

Зіркове подружжя співачка MamaRika і шоумен Сергій Середа. Фото: прес-реліз

Співачка MamaRika шокувала зізнанням, що в її шлюбі з шоуменом Сергієм Середою з'явилась тріщина. Вони переживають кризу. Артистка виплеснула свої переживання в драматичну пісню "Хтось йде".

Про це розповіла команда зірки редакції Новини.LIVE.

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Артистка MamaRika випустила автобіографічну пісню "Хтось йде". У ній втілилась реальна історія, адже зірка переживає кризу в стосунках з чоловіком Сергієм Середою. Вони були разом 9 років і виховують сина Давіда.

MamaRika зізналась, що це перші проблеми в її шлюбі і зараз вони обоє намагаються врятувати свою сім'ю.

"Я би дуже хотіла сказати вам, що "Хтось йде" — це трек про досвід, якийсь ми колись пережили, і у нас вже все добре. На жаль — ні. Усе відбувається прямо зараз, в цей момент, в цю секунду. Підтримувати те багаття, яке розпалилось дев'ять років тому і палало увесь цей час, неймовірно складно, це реальне доросле життя", — щиро зізналась MamaRika.

Зіркове подружжя співачка MamaRika і шоумен Сергій Середа. Фото: стоп-кадр кліпу "Хтось йде"

Шлюб зірки дав тріщину за останні чотири роки. Пандемія та повномасштабне вторгнення відобразилось на коханні так само, як і в житті мільйонів українців.

"Звісно, не завжди все було гладко, нас неодноразово хитало в різні боки, але ми завжди брались за руки і тримали один одного. Проте так важко, як зараз, не було ніколи. Пісня "Хтось йде" — про те, що ми відчуваємо та проживаємо прямо зараз. Впевнена, вона відгукнеться в серцях багатьох, бо такі кризи проживає безліч сімей, безліч пар. Дуже важко триматися в таких умовах, в яких ми живем. Хтось страждає мовчки, хтось намагається врятувати ситуацію", — пояснила зірка.

Співачка побажала всім парам прагнути перемогти всі негаразди вдома і намагатися зберегти сім'ю.

"Сім'я у мене завжди на першому місці. Ця пісня — важка, але правдива. Так само важкими були і зйомки кліпу. Було дуже холодно — і на вулиці, і на серці.У відео ви побачите справжні емоції, які вирують у нас всередині. Ми не хочемо нічого приховувати, і на своєму прикладі показуємо, шо це ок бути не ок, що в житті бувають і такі надскладні періоди", — додала MamaRika.

Певица MamaRika. Фото: стоп-кадр кліпу "Хтось йде"

Нагадаємо, Санта Дімополус розлучається зі своїм коханим після 11 років шлюбу. Також ми розповідали, чому шоумен Сергій Середа не мобілізувався до лав ЗСУ.