Камалия защищает бывшего мужа, которого обвиняют в домашнем насилии

Певица Камалия (KAMALIYA) с бывшим мужем. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Накануне в сети появились фотографии с певицей Камалией, где на ее лице видны следы якобы побоев. Впоследствии артистка опровергла такие предположения и заявила, что это возможно монтаж и с ней все хорошо. Впрочем, в комментариях в этом начали подозревать пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. Бизнесмен обвиняют в домашнем насилии. 46-летняя певица встала на защиту отца ее двух дочерей.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Камалии.

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По словам певицы, в последнее время наблюдается значительный рост использования людей для сенсационных целей в медийных кампаниях. И ее ситуация не исключение.

"Я умоляю средства массовой информации уважать частную жизнь Захура и воздерживаться от втягивания его в любые ненужные исследования или сенсации. В случае любых вопросов или опасений я готова стать единственным объектом внимания, защищая Захура от любого необоснованного внимания", — заметила Камалия.

Певица утверждает, что Захур — это "человек непревзойденной честности и доброты", который стал объектом необоснованного внимания со стороны определенных медийных кругов. Бизнесмен сознательно ограничивает свое присутствие в сети, и поэтому не имеет возможности отвечать на и направленные на него обвинения.

"Как отец моих любимых дочерей и мой неизменный партнер в течение 20 лет, Захур всегда воплощал лишь любовь, поддержку и твердый позитив. Характер Захура определяется его интеллектом и решительным противодействием преследованиям и насилию, а также его чрезвычайными поступками самопожертвования", — рассказала певица.

О разводе Камалии с мужем

Ровно год назад, в апреле 2023-го, певица заявила, что они с Захуром разводятся, но продолжают поддерживать связь ради воспитания двух дочерей, которые после начала полномасштабной войны переехали к бизнесмену в Лондон. Впрочем, бывшая звездная пара до сих пор появляется вместе на многочисленных мероприятиях, а Камалия иногда приезжает на родину миллиардера, в Пакистан.

Развелись ли они официально, певица до сих пор не сообщила. В одном из интервью она отметила — для нее это сложная тема.

Напомним, ранее мы писали, что разведенный лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец зацеловал свою сотрудницу. Также мы рассказывали, что певица MamaRika на грани развода с актером Сергеем Середой.