Камалія двічі ледь не загинула — подробиці

Камалія зізналась про смертельний діагноз, якій їй дивом вдалось побороти
Співачка Камалія розповіла, що чотири роки тому лікарі виявили у неї смертельну хворобу. Вона змогла побороти її лише завдяки тривалому лікуванню.
Подробицями зірка поділилась зі Славою Дьоміним.
Камалія хворіла на рак грудей та пережила клінічну смерть
Українська співачка Камалія вперше зізналась, що лікарі діагностували в неї рак грудей. У неї була рання стадія, тому онкологію вдалось побороти за допомогою терапії.
"Я пережила онкологію грудей. Чотири роки тому. Але дуже вчасно знайшли та помітили. Там, де була пухлина, у мене була перша стадія. Я пережила хімію в пігулках, операцію та опромінення", — зізналася Камалія.
Однак, це не єдина складність, яку подолала співачка. На початку 2000-х на тлі хвороби нирок вона пережила клінічну смерть.
"У мене теж була клінічна смерть. У мене з дитинства були камені у нирках. Я продовжувала їздити на концерти. А камінь заблокував мені нирку, вона відмовила. Я два місяці пролежала в клініці. Я так намучилася", — приголомшила виконавиця.
Камалія досі пам'ятає, як відчула себе під час клінічної смерті. Їй все здавалось невагомим та без болю.
"Все скінчилося добре. У мене було таке відчуття, що мені не хотілося повертатися у тіло. У мене було відчуття невагомості, що нічого не болить. Просто блаженство. Був тунель і біль, коли ти повертаєшся в тіло. Я відчула таку силу, котра затягує тебе та одразу відчуваєш сильний біль. Бог мене повернув, дуже сильна енергія", — розповіла знаменитість.
Нагадаємо, Камалія шокувала подробицями першої трагічної вагітності. Також співачка натякнула прихильникам про ймовірне друге одруження.
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