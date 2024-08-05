Камалія двічі ледь не загинула — подробиці

Українська співачка Камалія. Фото: інтерв'ю Славі Дьоміну

Співачка Камалія розповіла, що чотири роки тому лікарі виявили у неї смертельну хворобу. Вона змогла побороти її лише завдяки тривалому лікуванню.

Подробицями зірка поділилась зі Славою Дьоміним.

Читайте також:

Камалія хворіла на рак грудей та пережила клінічну смерть

Українська співачка Камалія вперше зізналась, що лікарі діагностували в неї рак грудей. У неї була рання стадія, тому онкологію вдалось побороти за допомогою терапії.

"Я пережила онкологію грудей. Чотири роки тому. Але дуже вчасно знайшли та помітили. Там, де була пухлина, у мене була перша стадія. Я пережила хімію в пігулках, операцію та опромінення", — зізналася Камалія.

Однак, це не єдина складність, яку подолала співачка. На початку 2000-х на тлі хвороби нирок вона пережила клінічну смерть.

"У мене теж була клінічна смерть. У мене з дитинства були камені у нирках. Я продовжувала їздити на концерти. А камінь заблокував мені нирку, вона відмовила. Я два місяці пролежала в клініці. Я так намучилася", — приголомшила виконавиця.

Камалія досі пам'ятає, як відчула себе під час клінічної смерті. Їй все здавалось невагомим та без болю.

"Все скінчилося добре. У мене було таке відчуття, що мені не хотілося повертатися у тіло. У мене було відчуття невагомості, що нічого не болить. Просто блаженство. Був тунель і біль, коли ти повертаєшся в тіло. Я відчула таку силу, котра затягує тебе та одразу відчуваєш сильний біль. Бог мене повернув, дуже сильна енергія", — розповіла знаменитість.

Нагадаємо, Камалія шокувала подробицями першої трагічної вагітності. Також співачка натякнула прихильникам про ймовірне друге одруження.