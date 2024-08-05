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Камалия призналась о смертельном диагнозе, который ей чудом удалось побороть

5 августа 2024 22:45
Антонина Завадская - Редактор
Камалия дважды едва не погибла.
Украинская певица Камалия. Фото: интервью Славе Демину
Антонина Завадская - Редактор

Певица Камалия рассказала, что четыре года назад врачи обнаружили у нее смертельную болезнь. Она смогла побороть ее только благодаря продолжительному лечению.

Подробностями звезда поделилась со Славой Деминым.

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Камалия болела раком груди и пережила клиническую смерть

Украинская певица Камалия впервые призналась, что врачи диагностировали рак груди. У нее была ранняя стадия, поэтому онкологию удалось побороть с помощью терапии.

"Я пережила онкологию груди. Четыре года назад. Но очень вовремя нашли и заметили. Там, где была опухоль, у меня была первая стадия. Я пережила химию в таблетках, операцию и облучение", — призналась Камалия.

Однако это не единственная сложность, которую преодолела певица. В начале 2000-х на фоне заболевания почек она пережила клиническую погибель.

"У меня тоже была клиническая смерть. У меня с детства были камни в почках. Я продолжала ездить на концерты. А камень заблокировал мне почку, она отказала. Я два месяца пролежала в клинике. Я так намучилась", — ошеломила исполнительница.

Камалия все еще помнит, как почувствовала себя во время клинической смерти. Ей все казалось невесомым и без боли.

"Все кончилось хорошо. У меня было такое ощущение, что мне не хотелось возвращаться в тело. У меня было чувство невесомости, что ничего не болит. Просто блаженство. Был туннель и боль, когда ты возвращаешься в тело. Я испытала такую силу, которая затягивает тебя и сразу чувствуешь сильную боль. Бог меня вернул, очень сильная энергия", — рассказала знаменитость.

Напомним, Камалия шокировала подробности первой трагической беременности. Также певица намекнула поклонникам о вероятной второй женитьбе.

рак Камалия украинские звезды Клиническая смерть певица онкология

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