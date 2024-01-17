Камалію побачили в компанії з колишнім чоловіком-мільярдером
Українська співачка Камалія з'явилась у компанії свого колишнього чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. Вони разом відвідали захід, як партнери.
Зірка виклала відео в instagram.
Камалія вийшла на публіку разом зі своїм колишнім
Українська артистка Камалія виклала відео з заходу Almarah Foundation. Вона разом зі своїм колишнім чоловіком провели час із керівниками організації, яка опікується сиротами в Пакистані.
"Сердечно дякуємо Almarah Foundation за гостинний та дуже теплий прийом!" — підписала допис зірка.
Ймовірно, ця зустріч для артистки та Мохаммада Захура була пов’язана з партнерством. Їхній візит був задля благодійної мети.
Камалія у квітні 2023 року публічно оголосила про своє розлученням з чоловіком, проте не поділилася причиною такого рішення. Нині між ними лише партнерські та батьківські відносини.
Раніше Камалія анонсувала поїздку на батьківщину ексчоловіка.
Також Камалія у смугастому купальнику поплавала у крижаній воді.
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