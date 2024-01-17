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Камалію побачили в компанії з колишнім чоловіком-мільярдером

17 січня 2024 10:41
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Камалію побачили в компанії з колишнім чоловіком-мільярдером
Камалія з колишнім чоловіком Мохаммедом Захуром. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська співачка Камалія з'явилась у компанії свого колишнього  чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. Вони разом відвідали захід, як партнери.

Зірка виклала відео в instagram.

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Українська артистка Камалія виклала відео з заходу Almarah Foundation. Вона разом зі своїм колишнім чоловіком провели час із керівниками організації, яка опікується сиротами в Пакистані.

"Сердечно дякуємо Almarah Foundation за гостинний та дуже теплий прийом!" — підписала допис зірка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Ймовірно, ця зустріч для артистки та Мохаммада Захура була пов’язана з партнерством. Їхній візит був задля благодійної мети.

Камалія у квітні 2023 року публічно оголосила про своє розлученням з чоловіком, проте не поділилася причиною такого рішення. Нині між ними лише партнерські та батьківські відносини.

Раніше Камалія анонсувала поїздку на батьківщину ексчоловіка.

Також Камалія у смугастому купальнику поплавала у крижаній воді.

шлюб
благодійність
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Камалія
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