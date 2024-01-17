Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Камалию увидели в компании с бывшим мужем-миллиардером arrow

Камалию увидели в компании с бывшим мужем-миллиардером

17 января 2024 10:41
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Камалию увидели в компании с бывшим мужем-миллиардером
Камалия с бывшим мужем Мохаммедом Захуром. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская певица Камалия появилась в компании своего бывшего мужа пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. Они вместе посетили мероприятие как партнеры.

Звезда выложила видео в instagram.

Читайте также:

Камалия вышла на публику вместе со своим бывшим

Украинская артистка Камалия выложила видео с мероприятия Almarah Foundation. Она вместе со своим бывшим мужем провели время с руководителями организации, которая занимается сиротами в Пакистане.

"Сердечно благодарим Almarah Foundation за гостеприимный и очень теплый прием!" — подписала сообщение звезда.

Очевидно, эта встреча для артистки и Мохаммада Захура была связана с партнерством. Их визит был ради благотворительной цели.

Камалия в апреле 2023 года публично объявила о своем разводе с мужем, однако не поделилась причиной такого решения. В настоящее время между ними только партнерские и родительские отношения.

Ранее Камалия анонсировала поездку на родину экс-мужчины.

Также Камалия в полосатом купальнике поплавала в ледяной воде.

брак
благотворительность
песни
Камалия
украинские звезды
певица

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме