Камалию увидели в компании с бывшим мужем-миллиардером

Камалия с бывшим мужем Мохаммедом Захуром. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Украинская певица Камалия появилась в компании своего бывшего мужа пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. Они вместе посетили мероприятие как партнеры.

Звезда выложила видео в instagram.

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Украинская артистка Камалия выложила видео с мероприятия Almarah Foundation. Она вместе со своим бывшим мужем провели время с руководителями организации, которая занимается сиротами в Пакистане.

"Сердечно благодарим Almarah Foundation за гостеприимный и очень теплый прием!" — подписала сообщение звезда.

Очевидно, эта встреча для артистки и Мохаммада Захура была связана с партнерством. Их визит был ради благотворительной цели.

Камалия в апреле 2023 года публично объявила о своем разводе с мужем, однако не поделилась причиной такого решения. В настоящее время между ними только партнерские и родительские отношения.

Ранее Камалия анонсировала поездку на родину экс-мужчины.

Также Камалия в полосатом купальнике поплавала в ледяной воде.