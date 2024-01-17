Камалию увидели в компании с бывшим мужем-миллиардером
Украинская певица Камалия появилась в компании своего бывшего мужа пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. Они вместе посетили мероприятие как партнеры.
Звезда выложила видео в instagram.
Камалия вышла на публику вместе со своим бывшим
Украинская артистка Камалия выложила видео с мероприятия Almarah Foundation. Она вместе со своим бывшим мужем провели время с руководителями организации, которая занимается сиротами в Пакистане.
"Сердечно благодарим Almarah Foundation за гостеприимный и очень теплый прием!" — подписала сообщение звезда.
Очевидно, эта встреча для артистки и Мохаммада Захура была связана с партнерством. Их визит был ради благотворительной цели.
Камалия в апреле 2023 года публично объявила о своем разводе с мужем, однако не поделилась причиной такого решения. В настоящее время между ними только партнерские и родительские отношения.
Ранее Камалия анонсировала поездку на родину экс-мужчины.
Также Камалия в полосатом купальнике поплавала в ледяной воде.
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