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Каменських має нового хлопця у Іспанії — блогер

30 січня 2024 16:34
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Каменських має нового хлопця у Іспанії — блогер
Співачка Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Скандальний блогер Богдан Беспалов, який розповсюджує різні плітки про зірок у своїх соціальних мережах, розповів, що співачка Настя Каменських насправді вже має нового чоловіка і вона живе з ним в Іспанії. 

Цим він поділився у своєму новому відео на YouTube

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"У неї все добре"

Раніше Богдан Беспалов розповідав, що Настя Каменських і Потап розійшлися. Цю інформацію він нібито отримав від близького оточення пари, проте поки подружжя про це не оголошувало. 

Тепер блогер дізнався нові плітки від своїх знайомих. Мовляв, Настя Каменських живе в Іспанії з новим чоловіком, у неї все добре. Ресурси Беспалова нібито бачили новоспечену пару на власні очі. 

 

Також блогер розкрив трохи подробиць про нового обранця Каменських. Він каже, що цей чоловік хороший, у нього є гроші, тому тепер він буде вкладати фінанси в музичну кар'єру Насті.

При цьому Беспалов каже, що Каменських вирішила стати іспанською співачкою.

"Вона вирішила розірвати зв'язок з Україною, але виступати під українським прапором, періодично сюди приїжджати, знімати контент і удавати, що красива українка "танцює гопака". Ось вам і патріотизм", — зазначив блогер.

З Потапом, за його словами, Настя давно розійшлася і вже до нього не повернеться. 

 

Проте, якщо подивитися сторінку Каменських в Instagram, переважну кількість часу вона проводить все ж таки в Україні. Показує себе як у своєму будинку під Києвом, так і у інших впізнаваних локаціях. 

Нагадаємо, Потап опублікував філософський пост про вибачення. 

Також ми писали, що Каменських завітала до батьківської хати та показала раритетну листівку. 

Настя Каменських
розлучення
роман
Зіркове розлучення
українські зірки

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