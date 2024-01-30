Каменських має нового хлопця у Іспанії — блогер

Співачка Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux

Скандальний блогер Богдан Беспалов, який розповсюджує різні плітки про зірок у своїх соціальних мережах, розповів, що співачка Настя Каменських насправді вже має нового чоловіка і вона живе з ним в Іспанії.

Цим він поділився у своєму новому відео на YouTube.

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"У неї все добре"

Раніше Богдан Беспалов розповідав, що Настя Каменських і Потап розійшлися. Цю інформацію він нібито отримав від близького оточення пари, проте поки подружжя про це не оголошувало.

Тепер блогер дізнався нові плітки від своїх знайомих. Мовляв, Настя Каменських живе в Іспанії з новим чоловіком, у неї все добре. Ресурси Беспалова нібито бачили новоспечену пару на власні очі.

Також блогер розкрив трохи подробиць про нового обранця Каменських. Він каже, що цей чоловік хороший, у нього є гроші, тому тепер він буде вкладати фінанси в музичну кар'єру Насті.

При цьому Беспалов каже, що Каменських вирішила стати іспанською співачкою.

"Вона вирішила розірвати зв'язок з Україною, але виступати під українським прапором, періодично сюди приїжджати, знімати контент і удавати, що красива українка "танцює гопака". Ось вам і патріотизм", — зазначив блогер.

З Потапом, за його словами, Настя давно розійшлася і вже до нього не повернеться.

Проте, якщо подивитися сторінку Каменських в Instagram, переважну кількість часу вона проводить все ж таки в Україні. Показує себе як у своєму будинку під Києвом, так і у інших впізнаваних локаціях.

Нагадаємо, Потап опублікував філософський пост про вибачення.

Також ми писали, що Каменських завітала до батьківської хати та показала раритетну листівку.