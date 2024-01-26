Каменських завітала до батьківської хати та показала раритетну листівку
Співачка Настя Каменських завітала до батьківської хати. Артистка поділилась з підписниками деякими спогадами та показала листівку, яку власноруч зробила для своєї мами.
Відповідна публікація з’явилась в Instagram співачки.
Листівка Насті Каменських для мами
36-річна співачка розповіла, що заїхала у квартиру, де народилася і прожила більшу частину свого життя. За словами Каменських, у місцях дитинства час зупиняється і вона ніби повернулася на декілька років назад.
"Ті ж фото, запахи і багато-багато спогадів. Знайшла подарунок, який робила мамі на 8 березня ще у школі. Ще й вірш написала", — написала Настя та показала стару листівку.
Українською мовою Настя побажала мамі, Лідії Петрівні, щастя та аби та завжди була зіркою, яка світиться в житті. За декілька годин публікація набрала понад чотири тисячі вподобань та чимало приємних коментарів.
- Цікава листівка, фантазія у маленької Настенькі яскрава була
- Спочатку подумала що це дизайн на світшоті такий. Думаю, клас, такий стильний світшотік. А потім роздивилася, а це малюнок
- Час разом з мамою повертає у дитинство
- А я в захваті, що вірш українською.
Нагадаємо, раніше ми писали про сенси свого концептуального шоу "Я — Україна" від Каменських. Також ми розповідали, що Потап пише нову пісню про гроші та бідність у Барселоні.
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