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Каменських завітала до батьківської хати та показала раритетну листівку

26 січня 2024 21:21
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Каменських завітала до батьківської хати та показала раритетну листівку
Співачка Настя Каменських. Фото: Instagram/kamenskux
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Настя Каменських завітала до батьківської хати. Артистка поділилась з підписниками деякими спогадами та показала листівку, яку власноруч зробила для своєї мами. 

Відповідна публікація з’явилась в Instagram співачки.

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Листівка Насті Каменських для мами

36-річна співачка розповіла, що заїхала у квартиру, де народилася і прожила більшу частину свого життя. За словами Каменських, у місцях дитинства час зупиняється і  вона ніби повернулася на декілька років назад.

"Ті ж фото, запахи і багато-багато спогадів. Знайшла подарунок, який робила мамі на 8 березня ще у школі. Ще й вірш написала", — написала Настя та показала стару листівку.

Українською мовою Настя побажала мамі, Лідії Петрівні, щастя та аби та завжди була зіркою, яка світиться в житті. За декілька годин публікація набрала понад чотири тисячі вподобань та чимало приємних коментарів. 

  • Цікава листівка, фантазія у маленької Настенькі яскрава була
  • Спочатку подумала що це дизайн на світшоті такий. Думаю, клас, такий стильний світшотік. А потім роздивилася, а це малюнок
  • Час разом з мамою повертає у дитинство
  • А я в захваті, що вірш українською.

Нагадаємо, раніше ми писали про сенси свого концептуального шоу "Я — Україна" від Каменських. Також ми розповідали, що Потап пише нову пісню про гроші та бідність у Барселоні.

Настя Каменських
листівки
українські зірки
батьки

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