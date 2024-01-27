Потап опублікував філософський пост про вибачення — фанатів збентежило фото

Репер, бізнесмен Олексій Потапенко (Потап). Фото: Instagram/realpotap

Репер, бізнесмен Олексій Потапенко, відомий як Потап, поділився з підписниками новим філософським постом. Втім не всі користувачі соцмереж зрозуміли контекст фотографій.

Відповідна публікація доступна в Instagram репера.

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42-річний репер зазначив, що всі в житті роблять помилки. Але під час вибачення складно знайти правильні слова. Потап стверджує — є нормальним те, що сказати "Вибач" можуть далеко не всі. Бо це, за словами репера, який зараз перебуває за кордоном, вимагає сміливості і покори.

І якщо до подібних філософських публікацій користувачі соцмереж вже звикли, то деякі фанати Потапа не зрозуміли фото, яким той доповнив пост. На ньому два окремих знімки: репер позує у світшоті з надписом Sorry (з англійської — вибач), а на іншому песик Олексія та його дружини, Насті Каменських.

Скриншот: Instagram/realpotap

Користувачів соцмереж спантеличило, чому саме Потап показав чотирилапого улюбленця. Також деякі з них не розуміють, перед ким саме вибачається репер.

Нічого не зрозуміло — чому фото собаки, кому вибачення. Якось дуже ускладнено не зрозуміло

А про що річ?

Так а де вибачення?

Відповідати на запитання підписників Потап не став. Свої лайки поставили й деякі знаменитості. Серед них продюсер, кліпмейкер Алан Бадоєв та режисер Герман Нєнов.

"Ця боротьба з вибаченням не є незвичайною. Це важка реалізація того, що ми не є ідеальними, але це чудовий урок особистого зростання. Пам’ятайте, що вибачатися це не слабість, це дає нам силу й показує нашу здатність утримувати здорові стосунки", — підсумував репер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап назвав своїх фаворитів Нацвідбору на "Євробачення". Також ми розповідали, що Сергій Притула влаштував Лесі Нікітюк зворушливий сюрприз на знімальному майданчику.