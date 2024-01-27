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Потап опублікував філософський пост про вибачення — фанатів збентежило фото

27 січня 2024 22:09
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Потап опублікував філософський пост про вибачення — фанатів збентежило фото
Репер, бізнесмен Олексій Потапенко (Потап). Фото: Instagram/realpotap
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Репер, бізнесмен Олексій Потапенко, відомий як Потап, поділився з підписниками новим філософським постом. Втім не всі користувачі соцмереж зрозуміли контекст фотографій.

Відповідна публікація доступна в Instagram репера.

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Фотографія Потапа спантеличила фанатів

42-річний репер зазначив, що всі в житті роблять помилки. Але під час вибачення складно знайти правильні слова. Потап стверджує є нормальним те, що сказати "Вибач" можуть далеко не всі. Бо це, за словами репера, який зараз перебуває за кордоном, вимагає сміливості і покори.

І якщо до подібних філософських публікацій користувачі соцмереж вже звикли, то деякі фанати Потапа не зрозуміли фото, яким той доповнив пост. На ньому два окремих знімки: репер позує у світшоті з надписом Sorry (з англійської вибач), а на іншому песик Олексія та його дружини, Насті Каменських. 

Скриншот: Instagram/realpotap

Користувачів соцмереж спантеличило, чому саме Потап показав чотирилапого улюбленця. Також деякі з них не розуміють, перед ким саме вибачається репер. 

  • Нічого не зрозуміло — чому фото собаки, кому вибачення. Якось дуже ускладнено не зрозуміло
  • А про що річ?
  • Так а де вибачення?

Відповідати на запитання підписників Потап не став. Свої лайки поставили й деякі знаменитості. Серед них продюсер, кліпмейкер Алан Бадоєв та режисер Герман Нєнов.

"Ця боротьба з вибаченням не є незвичайною. Це важка реалізація того, що ми не є ідеальними, але це чудовий урок особистого зростання. Пам’ятайте, що вибачатися це не слабість, це дає нам силу й показує нашу здатність утримувати здорові стосунки", — підсумував репер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап назвав своїх фаворитів Нацвідбору на "Євробачення". Також ми розповідали, що Сергій Притула влаштував Лесі Нікітюк зворушливий сюрприз на знімальному майданчику.

Потап
соцмережі
собака
українські зірки

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