Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow У Каменских есть новый парень в Испании — блогер arrow

У Каменских есть новый парень в Испании — блогер

30 января 2024 16:34
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
У Каменских есть новый парень в Испании — блогер
Певица Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Скандальный блогер Богдан Беспалов, распространяющий разные сплетни о звездах в своих социальных сетях, рассказал, что у певицы Насти Каменских на самом деле уже есть новый мужчина и она живет с ним в Испании.

Этим он поделился в своем новом видео на YouTube.

Читайте также:

"У нее все хорошо"

Ранее Богдан Беспалов рассказывал, что Настя Каменских и Потап разошлись. Эту информацию он якобы получил от близкого окружения пары, однако пока супруги об этом не объявляли.

Теперь блогер узнал новые сплетни от своих знакомых. Мол, Настя Каменских живет в Испании с новым мужчиной, у нее все хорошо. Ресурсы Беспалова якобы видели новоиспеченную пару своими глазами.

 

Также блогер раскрыл немного подробностей о новом избраннике Каменских. Он говорит, что этот мужчина хороший, у него есть деньги, поэтому теперь он будет вкладывать финансы в музыкальную карьеру Насти.

При этом Беспалов говорит, что Каменских решила стать испанской певицей.

"Она решила разорвать связь с Украиной, но выступать под украинским флагом, периодически сюда приезжать, снимать контент и притворяться, что красивая украинка "танцует гопака". Вот вам и патриотизм", — отметил блогер.

С Потапом, по его словам, Настя давно разошлась и уже к нему не вернется.

 

Однако если посмотреть страницу Каменских в Instagram, большее количество времени она проводит все же в Украине. Показывает себя как в своем доме под Киевом, так и в других узнаваемых локациях.

Напомним, Потап опубликовал философский пост о прощении.

Также мы писали, что Каменских посетила родительский дом и показала раритетную открытку.

Настя Каменских
развод
роман
Звездный развод
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме