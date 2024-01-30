У Каменских есть новый парень в Испании — блогер

Певица Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Скандальный блогер Богдан Беспалов, распространяющий разные сплетни о звездах в своих социальных сетях, рассказал, что у певицы Насти Каменских на самом деле уже есть новый мужчина и она живет с ним в Испании.

Этим он поделился в своем новом видео на YouTube.

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"У нее все хорошо"

Ранее Богдан Беспалов рассказывал, что Настя Каменских и Потап разошлись. Эту информацию он якобы получил от близкого окружения пары, однако пока супруги об этом не объявляли.

Теперь блогер узнал новые сплетни от своих знакомых. Мол, Настя Каменских живет в Испании с новым мужчиной, у нее все хорошо. Ресурсы Беспалова якобы видели новоиспеченную пару своими глазами.

Также блогер раскрыл немного подробностей о новом избраннике Каменских. Он говорит, что этот мужчина хороший, у него есть деньги, поэтому теперь он будет вкладывать финансы в музыкальную карьеру Насти.

При этом Беспалов говорит, что Каменских решила стать испанской певицей.

"Она решила разорвать связь с Украиной, но выступать под украинским флагом, периодически сюда приезжать, снимать контент и притворяться, что красивая украинка "танцует гопака". Вот вам и патриотизм", — отметил блогер.

С Потапом, по его словам, Настя давно разошлась и уже к нему не вернется.

Однако если посмотреть страницу Каменских в Instagram, большее количество времени она проводит все же в Украине. Показывает себя как в своем доме под Киевом, так и в других узнаваемых локациях.

Напомним, Потап опубликовал философский пост о прощении.

Также мы писали, что Каменских посетила родительский дом и показала раритетную открытку.