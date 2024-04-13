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Вихід Каменських на червону доріжку в Іспанії — користувачі соцмереж захейтили співачку

13 квітня 2024 16:19
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Стас Кожушко
Редактор
Настю Каменських розкритикували за образ на вечірці в Іспанії
Співачка Настя Каменських. Фото: Instagram/kamenskux
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Настя Каменських завітала на світський захід мережі іспаномовних радіостанцій Los 40. Втім образ 36-річної артистки розкритикувало чимало користувачів соцмереж.

Відповідні коментарі з’явились під дописами Каменських в Instagram.

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Останнім часом артистка чимало часу проводить за кордоном і не полишає втілити свою мрію — підкорити латиноамериканський музичний ринок. Каменських вже робила спроби з такими хітами як Elefante, і продовжує зараз.

Незабаром в Насті вийде новий трек Moloko. Саме в одному з відвертих образів з кліпу українська співачка вийшла на червону доріжку.

Вихід Каменських на червону доріжку в Іспанії — користувачі соцмереж захейтили співачку - фото 1
Настя Каменських з актором Даніелем Прімом. Фото: Instagram/kamenskux

Втім увагу користувачів привернуло не стільки відверте декольте, а ліфтинг-тейпи, які багато хто назвав в коментарях скотчем. 

  • Двійка візажисту, скотч варто ховати.
  • Сукня повнить стегна, груди зменшило. Поєднання кольорів не дуже. А ще скотч на скронях — це якийсь треш.
  • Ну що, не можна замаскувати ті тейпи, що на скроню наліпили?
  • Сукня несмак. Замість стилю вульгарщина.
Вихід Каменських на червону доріжку в Іспанії — користувачі соцмереж захейтили співачку - фото 2
Ліфтинг-тейпи Каменських обговорюють в соцмережах. Фото: Instagram/kamenskux

Зазначимо, що чимало знаменитостей використовують ліфтинг-тейпи для обличчя та зони навколо очей.  Вони допомагають підтягнути шкіру, приховати зморшки, мішки під очима.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Каменських згадала письменника, музиканта Сергія Жадана у своїх соцмережах. Також ми розповідали, з ким Каменських та Потап проводять спільно час за кордоном.

Настя Каменських
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