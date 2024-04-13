Настю Каменських розкритикували за образ на вечірці в Іспанії

Вихід Каменських на червону доріжку в Іспанії — користувачі соцмереж захейтили співачку
Співачка Настя Каменських завітала на світський захід мережі іспаномовних радіостанцій Los 40. Втім образ 36-річної артистки розкритикувало чимало користувачів соцмереж.
Відповідні коментарі з’явились під дописами Каменських в Instagram.
Настя Каменських в Іспанії
Останнім часом артистка чимало часу проводить за кордоном і не полишає втілити свою мрію — підкорити латиноамериканський музичний ринок. Каменських вже робила спроби з такими хітами як Elefante, і продовжує зараз.
Незабаром в Насті вийде новий трек Moloko. Саме в одному з відвертих образів з кліпу українська співачка вийшла на червону доріжку.
Втім увагу користувачів привернуло не стільки відверте декольте, а ліфтинг-тейпи, які багато хто назвав в коментарях скотчем.
- Двійка візажисту, скотч варто ховати.
- Сукня повнить стегна, груди зменшило. Поєднання кольорів не дуже. А ще скотч на скронях — це якийсь треш.
- Ну що, не можна замаскувати ті тейпи, що на скроню наліпили?
- Сукня несмак. Замість стилю вульгарщина.
Зазначимо, що чимало знаменитостей використовують ліфтинг-тейпи для обличчя та зони навколо очей. Вони допомагають підтягнути шкіру, приховати зморшки, мішки під очима.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Каменських згадала письменника, музиканта Сергія Жадана у своїх соцмережах. Також ми розповідали, з ким Каменських та Потап проводять спільно час за кордоном.
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