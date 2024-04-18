Настя Каменских креативно отреагировала на хейт ее откровенного клипа — видео

Певица Настя Каменских. Фото: Instagram/kamenskux

Певица Настя Каменских продолжает активно продвигать свою будущую новую испаноязычную композицию Moloko и эпатажный клип на нее. Тизеры видео уже раскритиковали некоторые пользователи соцсетей за, по их мнению, пошлость.

Каменская креативно ответила на хейт, в частности, в своем Instagram.

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Настя Каменских ответила хейтерам

Певица опубликовала видео, в которое добавила двух кошек, ставших в сети мемами. Они от имени хейтеров обсуждают будущий клип Каменских. Мол, с Потапом творчество Насти было лучше, и вообще, артистка сплагиатила поведение кошек.

Впрочем, на самоиронию Каменских пользователи соцсетей опять же отнеслись неоднозначно. Большинство осудили подобное творчество 36-летней звездной уроженки Киева.

Так странно, что артист с таким опытом выпускает такие песни.

Испанский стыд. "Песня" из разряда трава-мурава по колено рукава. Никакого смысла.

Что они с Потапом употребляют?

Возраст уже не тот, Анастасия.

Одним из немногих поддержавших Настю стал ее муж, музыкант, бизнесмен Алексей Потапенко, более известный как рэпер Потап.

"Настя — разливай! Moloko рвет интернет! Понось хейтеров, люби фанатов! Другие решат сами", — написал Потап.

Напомним, ранее мы рассказывали, что пользователи соцсетей подвергли критике выход Каменских на красную дорожку в Испании. Также мы рассказывали, что певица Надя Дорофеева спела с известным блогером и собрала миллионы для ВСУ.