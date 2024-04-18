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Каменских отреагировала на хейт вокруг ее будущего откровенного клипа

18 апреля 2024 21:47
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Настя Каменских креативно отреагировала на хейт ее откровенного клипа — видео
Певица Настя Каменских. Фото: Instagram/kamenskux
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица Настя Каменских продолжает активно продвигать свою будущую новую испаноязычную композицию Moloko и эпатажный клип на нее. Тизеры видео уже раскритиковали некоторые пользователи соцсетей за, по их мнению, пошлость.

Каменская креативно ответила на хейт, в частности, в своем Instagram.

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Певица опубликовала видео, в которое добавила двух кошек, ставших в сети мемами. Они от имени хейтеров обсуждают будущий клип Каменских. Мол, с Потапом творчество Насти было лучше, и вообще, артистка сплагиатила поведение кошек.

Впрочем, на самоиронию Каменских пользователи соцсетей опять же отнеслись неоднозначно. Большинство осудили подобное творчество 36-летней звездной уроженки Киева.

  • Так странно, что артист с таким опытом выпускает такие песни.
  • Испанский стыд. "Песня" из разряда трава-мурава по колено рукава. Никакого смысла.
  • Что они с Потапом употребляют?
  • Возраст уже не тот, Анастасия.

Одним из немногих поддержавших Настю стал ее муж, музыкант, бизнесмен Алексей Потапенко, более известный как рэпер Потап.

"Настяразливай! Moloko рвет интернет! Понось хейтеров, люби фанатов! Другие решат сами", — написал Потап.

Напомним, ранее мы рассказывали, что пользователи соцсетей подвергли критике выход Каменских на красную дорожку в Испании. Также мы рассказывали, что певица Надя Дорофеева спела с известным блогером и собрала миллионы для ВСУ.

Настя Каменских
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украинские звезды
хейт

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