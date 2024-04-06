Настя Каменських порадила одну з книг Сергія Жадана — яку саме

Співачка Настя Каменських. Фото: Instagram/kamenskux

Співачка Настя Каменських не раз казала в соцмережах, що любить читати різноманітну літературу. Артистка поділилась трьома українськими книгами, які відкрила для себе цієї весни.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Каменських.

Читайте також:

Рекомендації книг від Каменських

Одна з книг, яку радить прочитати 36-річна уродженка Києва, належить авторству письменника, фронтмена гурту "Жадан і Собаки", Сергія Жадана. Судячи з допису Каменських — це не перша його книга, з якою вона знайома.

"Сергій Жадан — письменник, перечитуючи книги якого, щоразу слова ніби набувають нових сенсів. "30 віршів про любов і залізницю" — це як мініподорож, в якій ти надихаєшся, кохаєш та насолоджуєшся краєвидами", — написала Настя.

Обкладинка книги Сергія Жадана. Фото: Instagram/kamenskux

Також Каменських радить прочитати роботу захисника України Олександра Терена "Історія впертого чоловіка". Співачка зазначила, що незабаром він поїде в промо-тур по Іспанії, де презентуватиме книгу. Каменських порадила всім знайти час для цієї події.

Дружина репера Потапа не пройшла і повз роману "За Перекопом є земля" Анастасії Левкової.

"Про Крим і усвідомлення своєї української ідентичності. Моя відповідь на питання "Чий Крим?" завжди була однозначною. Але все одно я дізналась із цієї книги багато нового", — поділилась Каменських.

Фото: Instagram/kamenskux

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки Настя Каменських зібрала під час свого туру для ЗСУ. Також ми розповідали, з ким Каменських та Потап проводять спільно час за кордоном.