Настя Каменских посоветовала одну из книг Сергея Жадана — какую именно

Певица Настя Каменских. Фото: Instagram/kamenskux

Певица Настя Каменских не раз говорила в соцсетях, что любит читать разнообразную литературу. Артистка поделилась тремя украинскими книгами, которые открыла для себя этой весной.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Каменских.

Читайте также:

Рекомендации книг от Каменских

Одна из книг, которую советует прочесть 36-летняя уроженка Киева, принадлежит авторству писателя, фронтмена группы "Жадан і Собаки", Сергея Жадана. Судя по сообщению Каменских, это не первая его книга, с которой она знакома.

"Сергей Жадан — писатель, перечитывая книги которого, каждый раз слова будто приобретают новые смыслы. "30 стихов о любви и железную дорогу" — это как мини путешествие, в котором ты вдохновляешься, любишь и наслаждаешься видами", — написала Настя.

Обложка книги Сергея Жадана. Фото: Instagram/kamenskux

Также Каменских советует прочитать работу защитника Украины Александра Терена "История упрямого мужчины". Певица отметила, что вскоре он отправится в промо-тур по Испании, где будет презентовать книгу. Каменских посоветовала всем найти время для этого события.

Жена рэпера Потапа не прошла и мимо романа "За Перекопом есть земля" Анастасии Левковой.

"О Крыме и осознании своей украинской идентичности. Мой ответ на вопрос "Чей Крым?" всегда был однозначным. Но все равно я узнала из этой книги много нового", — поделилась Каменских.

Фото: Instagram/kamenskux

Напомним, ранее мы писали, сколько Настя Каменских собрала во время тура для ВСУ. Также мы рассказывали, с кем Каменских и Потап проводят совместно время за границей.