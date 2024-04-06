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Каменских вспомнила Жадана в своих соцсетях — что написала

6 апреля 2024 19:24
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Стас Кожушко
Редактор
Настя Каменских посоветовала одну из книг Сергея Жадана — какую именно
Певица Настя Каменских. Фото: Instagram/kamenskux
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица Настя Каменских не раз говорила в соцсетях, что любит читать разнообразную литературу. Артистка поделилась тремя украинскими книгами, которые открыла для себя этой весной.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Каменских.

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Рекомендации книг от Каменских

Одна из книг, которую советует прочесть 36-летняя уроженка Киева, принадлежит авторству писателя, фронтмена группы "Жадан і Собаки", Сергея Жадана. Судя по сообщению Каменских, это не первая его книга, с которой она знакома.

"Сергей Жадан — писатель, перечитывая книги которого, каждый раз слова будто приобретают новые смыслы. "30 стихов о любви и железную дорогу" — это как мини путешествие, в котором ты вдохновляешься, любишь и наслаждаешься видами", — написала Настя.

Каменских вспомнила Жадана в своих соцсетях — что написала - фото 1
Обложка книги Сергея Жадана. Фото: Instagram/kamenskux

Также Каменских советует прочитать работу защитника Украины Александра Терена "История упрямого мужчины". Певица отметила, что вскоре он отправится в промо-тур по Испании, где будет презентовать книгу. Каменских посоветовала всем найти время для этого события.

Жена рэпера Потапа не прошла и мимо романа "За Перекопом есть земля" Анастасии Левковой.

"О Крыме и осознании своей украинской идентичности. Мой ответ на вопрос "Чей Крым?" всегда был однозначным. Но все равно я узнала из этой книги много нового", — поделилась Каменских.

Каменских вспомнила Жадана в своих соцсетях — что написала - фото 2
Фото: Instagram/kamenskux

Напомним, ранее мы писали, сколько Настя Каменских собрала во время тура для ВСУ. Также мы рассказывали, с кем Каменских и Потап проводят совместно время за границей.

Настя Каменских
книги
Сергей Жадан
украинские звезды

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