Настя Каменських різко прокоментувала чутки про розлучення з Потапом — деталі

Зіркове подружжя Настя Каменських та Потап. Фото: instagram/kamenskux

Співачка Настя Каменських вже п'ять років одружена з репером Олексієм Потапенко. Втім, останнім часом почали з'являтись чутки, що кохання між ними зникло.

Зірка пояснила ситуацію на шоу "Ранок у великому місті".

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Співачка заявила, що ні про яке розлучення не може й бути мови. Вона досі з Потапом офіційно чоловік та дружина.

"Ми не розлучилися, ми не розлучаємося, ми навіть ніколи не робили таку заяву. Нічого не було, щоб подумали, що ми розлучаємося. Якщо я захочу це зробити, повірте, я вам повідомлю сама. І нікому цю новину не віддам", — сказала Каменських.

Потап не розлучається з Настею Каменських. Фото: instagram/realpotap

Співачка наголосила, що постійно розвінчує міфи про їхнє розставання, втім їх не стає менше.

Однак нещодавно, окрім чуток, також з’явилася інформація про роман Потапа з колишньою дружиною Позитива Анною Андрійчук. Вона, до слова, раніше була подругою Каменських. Однак нині вони відписалися одна від одної в соціальних мережах. Також Каменських повернулась в Україну і провела ревізію в метрополітені.