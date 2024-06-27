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Каменських спустилась в київський метрополітен — не всі українці це оцінили

27 червня 2024 21:59
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Стас Кожушко
Редактор
Настю Каменських побачили в київському метро — реакція українців
Співачка Настя Каменських. Фото: Instagram/kamenskux
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні співачка Настя Каменських (NK) повернулась в Україну. За кордоном вона була декілька місяців, де займалась промо нової композиції Moloko та розповідала про війну на Батьківщині. В Києві артистка презентувала спільний трек з Ostrovskyi, а також спустилась в метрополітен. 

Відповідне відео з’явилось в її соцмережах.

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Компанію дружині репера, продюсера Потапа (Олексія Потапенка) склала молода співачка Dannisha. Вони тримались під руку, коли прогулювались Хрещатиком, а потім спустились в метро. Акцент у відео зроблений на реакцію українців, які впізнавали Каменських. Здебільшого вони здивовано дивились на артистку.

Втім, в коментарях чимало користувачів соцмереж не оцінили відео Каменських. Буквально через повідомлення українці пишуть, що епатувати на своїй славі таким способом недоречно.

  • Оце досягнення. Проїхатися у метро. Ну і маячня.
  • Така собі розвага для багатих. Спуститись до звичайного люду в метро, щоб подивитись на їх обличчя.
  • Побачити зірку в метро — дикість в Україні, тим часом як у світі це норма. Риторичне питання доречне? Не думаю.
  • Ці погляди — це щось. Наче привида побачили.
  • Тю, ну поїхала в метро, прапор в руки. Нащо викладати інших людей? Думати іноді варто.

Каменських не стала вступати в діалог з коментаторами. Щодо компаньйонки артистки, то співачка Dannisha опублікувала інше відео. На ньому вони прогулюються центром Києва під дощем, а оператор позаду фільмує реакції жителів та гостей столиці.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dannisha (@bydannisha)

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведуча Валентина Хамайко не вважає Каменських та Потапа патріотами. Також ми розповідали, який конфуз стався на зйомках нового кліпу Дорофєєвої.

метро
Настя Каменських
соцмережі
українські зірки
хейт

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