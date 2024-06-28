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Каменских призналась, действительно ли рассталась с Потапом

28 июня 2024 22:45
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Настя Каменских резко прокомментировала слухи о разводе с Потапом.
Звездные супруги Настя Каменских и Потап. Фото: instagram/kamenskux
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Певица Настя Каменских уже пять лет замужем за репером Алексеем Потапенко. Впрочем, в последнее время начали появляться слухи, что любовь между ними исчезла.

Звезда объяснила ситуацию на шоу "Утро в большом городе".

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Певица заявила, что ни о каком разводе не может быть и речи. Она до сих пор с Потапом официально муж и жена.

"Мы не развелись, мы не разводимся, мы даже никогда не делали такое заявление. Ничего не было, чтобы подумали, что мы разводимся. Если я захочу это сделать, поверьте, я вам сообщу сама. И никому эту новость не отдам", — сказала Каменских.

Потап не разводится с Настей Каменських. Фото: instagram/realpotap
Потап не разводится с Настей Каменських. Фото: instagram/realpotap

Певица подчеркнула, что постоянно развенчивает мифы об их расставании, впрочем, их не становится меньше.

Однако недавно кроме слухов, также появилась информация о романе Потапа с бывшей женой Позитива Анной Андрейчук. Она, к слову, раньше была подругой Каменских. Однако сейчас они отписались друг от друга в социальных сетях. Также Каменская вернулась в Украину и провела ревизию в метрополитене.

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