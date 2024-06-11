Відомий український репер та продюсер Олексій Потапенко зраджує Настю Каменських

Репер Олексій Потапенко (Потап). Фото: instagram.com/realpotap/

Відомий український репер та продюсер Олексій Потапенко зраджує Каменських із колишньою дружиною Олексія Завгороднього (Позитива) — Анею Андрійчук. За інформацією інсайдерів, пара разом проводила час у готелі після його виступу.

Про це повідомляє український блогер Богдан Беспалов.

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Блогер розповів про те, що Настя Каменських з колишньою дружиною Олексія Завгороднього (Позитива) — Анею Андрійчук тривалий час дружили, однак зараз їх стосунки зіпсувалися.

За інформацією інсайдера, Потап відкрито зраджує своїй дружині із однією з її найкращих подруг.

Репер позитив із колишньою дружиною Анею Андрійчук. Фото: instagram.com/annchuk

"Анна Андрійчук — колишня дружина Позитива була саме тією, яка "перебувала в теплих обіймах Потапа" в той час, коли Настя Каменських намагалася тримати свою професійну форму. На сьогоднішній день, Андрійчук перебуває з Потапом разом. Після одному із його виступів закордоном, з клубу вони поїхали разом у готельний номер", — зазначив інфлюенсер.

Цікаво, що у лютому Андрійчук повідомила про те, що вдруге вийшла заміж. Беспалов стверджує, що історія із весіллям їй була необхідна для того, щоб "відвернути увагу українців від того, з ким насправді вона у близьких стосунках".

Потап із колишньою дружиною Позитива Анею Андрійчук. Фото: instagram.com/annchuk

Блогер додав, що Каменських знає про його зради, однак приховує це від публіки. Зірка не хоче, щоб її жаліли.

"Настя про все знає і продовжує в це грати, тому що в її парадигмі світі це ганебно. Вона ж супер артистка, а її будуть жаліти, тому що Потап постійно ходив гуляти", — пояснив Беспалов.

Нагадаємо, ми писали про те, що продюсерка Ірина Горова розповіла, які стосунки в її сина з Потапом. А також вона пояснила, для чого Потап виїхав за кордон.