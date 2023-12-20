Камерон Діаз поділилася неочікуваними подробицями інтимного життя з чоловіком

Акторка Камерон Діас. Фото: instagram.com/camerondiaz/

Акторка Камерон Діас вважає, що вибір сімейної пари спати в окремих кімнатах має бути "нормалізованим". Акторка вже багато років заміжня за музикантом Бенджі Медденом.

Про це пише Daily Mail.

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51-річна актриса поділилася поглядом на те, що вона вважає здоровим способом життя. Зірка переконана, що подружжя мають дозволяти собі відпочинок в окремих спальнях.

"Я бачу це буквально так: у мене є свій будинок, у тебе свій. У нас сімейний будинок посередині. Я піду спати у своїй кімнаті. Іди спати в свою кімнату. Зі мною все гаразд. І у нас є спальня посередині, де ми можемо зібратися для наших стосунків", — підсумувала акторка.

Сама Діас пояснила, що це не стосується її шлюбу з 44-річним Медденом.

Медден, який є гітаристом і бек-вокалістом гурту Good Charlotte, одружився на Діас у 2015 році — лише через 10 місяців після того, як їх познайомила Ніколь Річі. Річі одружена з братом-близнюком Бенджі Джоелем Медденом. У 2020 році у Діас і Меддена народилася їхня перша дитина, дочку Реддікс, якій зараз три роки. У 2018 році Діас закінчилп кар'єру, щоб зосередитися на родині. У січні пара відсвяткувала восьму річницю весілля, і Медден написав щирий пост у своєму Instagram. Він сказав, що "закоханий" і "натхненний" своєю дружиною, а також "щасливий і вдячний".

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