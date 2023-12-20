Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Камерон Діас поділилася неочікуваними поглядами на сімейне життя arrow

Камерон Діас поділилася неочікуваними поглядами на сімейне життя

20 грудня 2023 11:03
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Камерон Діаз поділилася неочікуваними подробицями інтимного життя з чоловіком
Акторка Камерон Діас. Фото: instagram.com/camerondiaz/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Акторка Камерон Діас вважає, що вибір сімейної пари спати в окремих кімнатах має бути "нормалізованим". Акторка вже багато років заміжня за музикантом Бенджі Медденом.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Камерон Діас поділилася поглядам на сімейне життя

51-річна актриса поділилася поглядом на те, що вона вважає здоровим способом життя. Зірка переконана, що подружжя мають дозволяти собі відпочинок в окремих спальнях.

"Я бачу це буквально так: у мене є свій будинок, у тебе свій. У нас сімейний будинок посередині. Я піду спати у своїй кімнаті. Іди спати в свою кімнату. Зі мною все гаразд. І у нас є спальня посередині, де ми можемо зібратися для наших стосунків", — підсумувала акторка.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Just Jared (@justjared)

Сама Діас пояснила, що це не стосується її шлюбу з 44-річним Медденом.

Медден, який є гітаристом і бек-вокалістом гурту Good Charlotte, одружився на Діас у 2015 році — лише через 10 місяців після того, як їх познайомила Ніколь Річі. Річі одружена з братом-близнюком Бенджі Джоелем Медденом. У 2020 році у Діас і Меддена народилася їхня перша дитина, дочку Реддікс, якій зараз три роки. У 2018 році Діас закінчилп кар'єру, щоб зосередитися на родині. У січні пара відсвяткувала восьму річницю весілля, і Медден написав щирий пост у своєму Instagram. Він сказав, що "закоханий" і "натхненний" своєю дружиною, а також "щасливий і вдячний".

Нагадаємо, Дженніфер Лопес влаштувала грандіозну різдвяну вечірку у себе вдома.

Раніше Вікторія Бекхем засвітила пікантне фото чоловіка.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста - 80x80

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі