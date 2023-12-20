Камерон Диаз поделилась неожиданными подробностями интимной жизни с мужем

Актриса Камерон Диас. Фото: instagram.com/camerondiaz/

Актриса Камерон Диас считает, что выбор семейной пары спать в отдельных комнатах должен быть "нормой". Актриса уже много лет замужем за музыкантом Бенджи Мэдденом.

Об этом пишет Daily Mail.

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51-летняя актриса поделилась взглядом на то, что считает здоровым образом жизни. Звезда убеждена, что супруги должны разрешать себе отдых в отдельных спальнях.

"Я вижу это буквально так: у меня есть свой дом, у тебя свой. У нас семейный дом посередине. Я пойду спать в своей комнате. Иди спать в свою комнату. Со мной все хорошо. И у нас есть спальня посередине, где мы можем собраться для наших отношений", — подытожила актриса.

Сама Диас объяснила, что это не касается ее брака с 44-летним Мэдденом.

Медден, являющийся гитаристом и бэк-вокалистом группы Good Charlotte, женился на Диас в 2015 году — только через 10 месяцев после того, как их познакомила Николь Ричи. Ричи замужем за братом-близнецом Бенджи Джоэлем Мэдденом. В 2020 году у Диас и Мэддена родился их первый ребенок, дочь Реддикс, которой сейчас три года. В 2018 году Диас закончил карьеру, чтобы сосредоточиться на семье. В январе пара отпраздновала восьмую годовщину свадьбы, и Мэдден написал искренний пост в своем Instagram. Он сказал, что "влюблен" и "вдохновлен" своей женой, а также "счастлив и благодарен".

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