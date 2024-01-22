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Канделакі заборонили в‘їзд до Казахстану через її пропутінські погляди

22 січня 2024 14:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Канделакі заборонили в‘їзд до Казахстану через її пропутінські погляди
Російська телеведуча Тіна Канделакі. Фото: РосЗМІ
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Путінській пропагандистці та за сумісництвом замдиректорці "Газпром-медіа" Тіні Канделакі заборонили відвідувати Казахстан. Таке рішення було прийняте після її заяви про "витіснення російської мови".

Про це пише Радіо Свобода.

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Пропагандистці, відомій з російського шоу "Найрозумніший", Тіні Канделакі заборонили в'їзд у Казахстан.

"Держава такого ніколи не пробачає. Вона не приїде в Казахстан, а, якщо і приїде, то не в'їде", — сказав представник МІД Смаядиров. Він вважає образливим, коли "наші друзі не знають про нашу країну", і що "інформація в них неправильна".

Така реація в очільників Казахстану виникла після заяви Канделакі, що "в Казахстані повільно, але впевнено витісняють російську мову на державному рівні". Вона написала це після рішення замінити російські назви залізничних станцій на казахські.

У соціальних мережах позицію путінської журналістки розкритикували, адже Казахстан є незалежною державою і вони самі вирішать, якою мовою хочуть називати свої станції.

Нагадаємо, що у Казахстані державною мовою з 1989 року є казахська, проте російська мова досі має статус "офіційної" згідно з Конституцією.

Раніше Діма Білан приїхав на Донбас, щоб відмитися від голої вечірки.

Також до списку "іноагентів" РФ помилково додали Вадима Олійника.

скандал
журналісти
російська мова
Казахстан
Росія

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