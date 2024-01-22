Канделакі заборонили в‘їзд до Казахстану через її пропутінські погляди

Російська телеведуча Тіна Канделакі. Фото: РосЗМІ

Путінській пропагандистці та за сумісництвом замдиректорці "Газпром-медіа" Тіні Канделакі заборонили відвідувати Казахстан. Таке рішення було прийняте після її заяви про "витіснення російської мови".

Про це пише Радіо Свобода.

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Пропагандистці, відомій з російського шоу "Найрозумніший", Тіні Канделакі заборонили в'їзд у Казахстан.

"Держава такого ніколи не пробачає. Вона не приїде в Казахстан, а, якщо і приїде, то не в'їде", — сказав представник МІД Смаядиров. Він вважає образливим, коли "наші друзі не знають про нашу країну", і що "інформація в них неправильна".

Така реація в очільників Казахстану виникла після заяви Канделакі, що "в Казахстані повільно, але впевнено витісняють російську мову на державному рівні". Вона написала це після рішення замінити російські назви залізничних станцій на казахські.

У соціальних мережах позицію путінської журналістки розкритикували, адже Казахстан є незалежною державою і вони самі вирішать, якою мовою хочуть називати свої станції.

Нагадаємо, що у Казахстані державною мовою з 1989 року є казахська, проте російська мова досі має статус "офіційної" згідно з Конституцією.

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