До списку "іноагентів" РФ помилково додали Вадима Олійника — реакція співака

Співак Вадим Олійник. Фото: Instagram/oleynikvadim

Міністерство юстиції РФ оновило реєстр так званих "іноагентів". Несподівано цю новину прокоментував український співак, колишній учасник гурту "ДіО.фільми" (виступав разом з Володимиром Дантесом) Вадим Олійник.

Відповідна сторіз з’явилась в його Instagram.

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35-річний співак опублікував скриншот однієї з новин, вочевидь Telegran-каналу, який не став називати. В ній йдеться, що новим "іноагентом" став саме він. Артист лаконічно прокоментував новину: "Просто якесь свято".

Скриншот: Instagram/oleynikvadim

Втім, ця інформація не є достовірною. По-перше, до списку міністерства юстиції РФ потрапляють лише громадяни Росії. А по-друге, і найголовніше, "іноагентом" став місцевий блогер Владислав Олійник, а вже в мережі його переплутали з українським співаком.

Владислав Олійник — активіст карельського руху, нині проживає у Фінляндії. Він за освітою скандинавіст-міжнародник. Має змішане етнічне походження, карельську ідентичність обрав собі свідомо.

Вважає, що після дезінтеграції Росії, Карелія має всі шанси на успіх і зможе відновити карельську ідентичність, налагодити союзницькі зв'язки з іншими фіно-угорськими державами, які виникнуть, на його думку, з колишніх суб’єктів РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вадим Олійник став свідком пожежі в київському ТРЦ. Також ми розповідали, що російського письменника Бориса Акуніна, який живе за кордоном, визнали в Росії екстремістом та терористом.