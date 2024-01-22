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Канделаки запретили въезд в Казахстан из-за ее пропутинских взглядов

22 января 2024 14:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Канделаки запретили въезд в Казахстан из-за ее пропутинских взглядов
Российская телеведущая Тина Канделаки. Фото: РосСМИ
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Путинской пропагандистке и по совместительству замдиректора "Газпром-медиа" Тине Канделаки запретили посещать Казахстан. Такое решение было принято после ее заявления о "вытеснении русского языка".

Об этом пишет Радио Свобода.

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Пропагандистке, известной из российского шоу "Самый умный", Тине Канделаки запретили въезд в Казахстан.

"Государство такого никогда не прощает. Она не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет", — сказал представитель МИД Смаядыров. Он считает оскорбительным, когда "наши друзья не знают о нашей стране" и что "информация у них неправильная".

Такая реация у глав Казахстана возникла после заявления Канделаки, что "в Казахстане медленно, но уверенно вытесняют русский язык на государственном уровне". Она написала это после решения заменить русские названия железнодорожных станций казахскими.

В социальных сетях позицию путинской журналистки подвергли критике, ведь Казахстан является независимым государством, и они сами решат, на каком языке хотят называть свои станции.

Напомним, что в Казахстане государственным языком с 1989 года является казахский, однако русский язык до сих пор имеет статус "официального" согласно Конституции.

Ранее Дима Билан приехал на Донбасс, чтобы отмыться от голой вечеринки.

Также в список "иноагентов" РФ по ошибке добавили Вадима Олейника.

скандал
журналисты
русский язык
Казахстан
Россия

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