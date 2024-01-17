Намагається відмитися від "голої вечірки" — Діма Білан приїхав на Донбас

Діма Білан в окупованій Донецькій області. Фото: росЗМІ

Російський співак Діма Білан, який нещодавно зіпсував собі репутацію участю в "голій" вечірці Насті Івлеєвої в Москві, приїхав на Донбас. Ймовірно, таким чином він вирішив вибачитися перед фанатами.

Про це пишуть росЗМІ.

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Діма Білан приїхав "допомагати" на Донбас

Російський співак Діма Білан, який підтримує російську агресію та напад на Україну, приїхав на окупований Донбас. Він на відео "допомагав" місцевим жителям.

Артист відвідав лікарню та притулок для тварин. Ймовірно, він хоче покращити свою репутацію після скандальної "голої вечірки" Насті Івлєєвої.

Можливо, він має надію, що своїм "патріотичним" візитом на Донбас зможе показати відданість Росії і поверне свою можливість збирати повні зали на концертах.

Діма Білан у лікарні на Донбасі. Фото: росЗМІ

Проте російські журналісти-пропагандисти не побачили щирості. Вони вирішили, що це чергова показуха.

Водночас росіяни в соцмережах після сканального івенту активно пропонували артистам поїхати на війну.

"Замість того, щоб вечірки влаштовувати, краще б поїхали в зону СВО (так війну називають в Росії)", — писали в коментарях.

Діма Білан у притулку на Донбасі. Фото: росЗМІ

Діма Білан подарував кондиціонери місцевій травматології. Також він пожертвував гроші притулку для тварин і пообіцяв забрати звідти кота на прізвисько Шахтар.

Що відомо про "голу вечірку" в Москві

Російська телеведуча Настя Івлеєва, яка стала популярною після зйомок в шоу "Орел і Решка", організувала розпусну вечірку в столиці Росії. Вона запросила практично усіх відомих російських зірок і обрала відвердий дрес-код — almost naked ("майже голий").

Діма Білан на вечірці. Фото: росЗМІ

До московського суду надійшов колективний позов від 23 осіб на Івлєєву. Захід, за їхніми словами, "завдав їм моральної шкоди" і вони вимагали перерахувати суму в 1 мільярд рублів, як штраф на рахунок фонду підтримки учасників війни "Захисники Вітчизни" (тобто підтримати російську армію, яка воює проти України).

Настя Івлеєва і Філіп Кіркоров на "голій" вечірці. Фото: росЗМІ

Суд вирішив, щоб Настя Івлеєва заплатила штраф у розмірі 100 тисяч рублів. Інші зірки, які були присутні на заході теж отримали своє покарання. Здебільшого їхні виступи вирізали з "новорічного шоу" на телебаченні, відмінили їхні концерти, а прихильники відвернулися.

Росіяни не зрозуміли, як зірки можуть оголені розважатись у барі, коли йде війна, тому запропонували їм усім спочатку поїхати в СВО. Діма Білан вирішив спробувати цю стратегію і відвідав Донбас.

Раніше ми писали, що зірок, які відвідали розпусну вечірку у Москві, публічно покарали.

Також зрадниця Лоліта потрапила у новий скандал — їй загрожує штраф 85 тисяч грн.