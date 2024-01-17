Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Намагається відмитися від "голої вечірки" — Діма Білан приїхав на Донбас arrow

Намагається відмитися від "голої вечірки" — Діма Білан приїхав на Донбас

17 січня 2024 11:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Намагається відмитися від "голої вечірки" — Діма Білан приїхав на Донбас
Діма Білан в окупованій Донецькій області. Фото: росЗМІ
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Російський співак Діма Білан, який нещодавно зіпсував собі репутацію участю в "голій" вечірці Насті Івлеєвої в Москві, приїхав на Донбас. Ймовірно, таким чином він вирішив вибачитися перед фанатами.

Про це пишуть росЗМІ.

Читайте також:

Діма Білан приїхав "допомагати" на Донбас

Російський співак Діма Білан, який підтримує російську агресію та напад на Україну, приїхав на окупований Донбас. Він на відео "допомагав" місцевим жителям.

Артист відвідав лікарню та притулок для тварин. Ймовірно, він хоче покращити свою репутацію після скандальної "голої вечірки" Насті Івлєєвої.

Можливо, він має надію, що своїм "патріотичним" візитом на Донбас зможе показати відданість Росії і поверне свою можливість збирати повні зали на концертах.

Діма Білан на Донбасі
Діма Білан у лікарні на Донбасі. Фото: росЗМІ

Проте російські журналісти-пропагандисти не побачили щирості. Вони вирішили, що це чергова показуха. 

Водночас росіяни в соцмережах після сканального івенту активно пропонували артистам поїхати на війну.

"Замість того, щоб вечірки влаштовувати, краще б поїхали в зону СВО (так війну називають в Росії)", — писали в коментарях.

Діма Білан у притулку на Донбасі. Фото: РосЗМІ
Діма Білан у притулку на Донбасі. Фото: росЗМІ

Діма Білан подарував кондиціонери місцевій травматології. Також він  пожертвував гроші притулку для тварин і пообіцяв забрати звідти кота на прізвисько Шахтар.

Що відомо про "голу вечірку" в Москві

Російська телеведуча Настя Івлеєва, яка стала популярною після зйомок в шоу "Орел і Решка", організувала розпусну вечірку в столиці Росії. Вона запросила практично усіх відомих російських зірок і обрала відвердий дрес-код — almost naked ("майже голий").

Діма Білан у притулку на вечірці. Фото: РосЗМІ
Діма Білан на вечірці. Фото: росЗМІ

До московського суду надійшов колективний позов від 23 осіб на Івлєєву. Захід, за їхніми словами, "завдав їм моральної шкоди" і вони вимагали перерахувати суму в 1 мільярд рублів, як штраф на рахунок фонду підтримки учасників війни "Захисники Вітчизни" (тобто підтримати російську армію, яка воює проти України).

Настя Івлеєва та Філіп Кіркоров
Настя Івлеєва і Філіп Кіркоров на "голій" вечірці. Фото: росЗМІ

Суд вирішив, щоб Настя Івлеєва заплатила штраф у розмірі 100 тисяч рублів. Інші зірки, які були присутні на заході теж отримали своє покарання. Здебільшого їхні виступи вирізали з "новорічного шоу" на телебаченні, відмінили їхні концерти, а прихильники відвернулися. 

Росіяни не зрозуміли, як зірки можуть оголені розважатись у барі, коли йде війна, тому запропонували їм усім спочатку поїхати в СВО. Діма Білан вирішив спробувати цю стратегію і відвідав Донбас.

Раніше ми писали, що зірок, які відвідали розпусну вечірку у Москві, публічно покарали.

Також зрадниця Лоліта потрапила у новий скандал — їй загрожує штраф 85 тисяч грн.

росія
Донбас
війна
скандал
Україна
російські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі