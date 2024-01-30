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Каньє Вест накинувся на журналістку після запитання про епатажну дружину

30 січня 2024 10:50
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Каньє Вест накинувся на журналістку після запитання про епатажну дружину
Репер Каньє Вест із дружиною. Фото: instagram.com/kanyewgst/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Репер Каньє Вест розлютився, коли журналістка поставила йому запитання про те, чи контролює він свою дружину Б'янку Цензорі. З'явилась інформація, що репер навіть заборонив їй користуватися соцмережами, хоча раніше вона завжди їх активно вела.

Про це пише Daily Mail.

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Коли журналістка запитала у музиканта, чи справді він контролює Б'янку і чи має його дружина власну волю, Каньє роздратувався і зажадав припинити ставити йому "тупі неповажні запитання" про його дружину. Він запитав, чому журналістка не ставить йому питання про важливіші речі — такі як суперечки про опіку над його дітьми від Кім Кардаш'ян.

 

"У тебе є запитання з цього приводу чи ти частина системи? Ти розумієш, що я говорю? Чи було неправильно з твого боку запитувати мене про мою дружину, про якесь тупе, безглузде лайно, це було неправильно чи правильно?" — сказав Вест.

Після цього Вест відібрав телефон у журналістки, а коли та вимагала його назад, запропонував попрацювати на нього, пообіцявши платити вдвічі більше.

Багато хто вважає, що Вест, що страждає від біполярного розладу, повністю підкорив дружину собі. Дбають про неї навіть батьки, які мають зв'язки з мафіозі: вони вважають, що Каньє використовує Б'янку, щоб відволіктися від скандального розлучення з Кім Кардаш'ян. При цьому Бьянка постійно з'являється на людях у дуже відвертих образах, що, на думку близьких, принизливо.

Повідомлялося, що Каньє Вест нібито незадоволений відсутністю дітей у шлюбі з Б'янкою та наполягає на проведенні ЕКЗ. Репер звинувачує Б'янку в проблемах із фертильністю, оскільки за рік шлюбу вона досі не завагітніла.

Нагадаємо, Каньє Вест примудрився засмутити родину свої епатажної дружини.

Ранше Каньє Вест показав скандальні фото оголеної дружини на їхній кухні.

скандал
журналісти
Каньє Вест
закордонні зірки

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