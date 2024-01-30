Канье Вест набросился на журналистку после вопроса об эпатажной жене

Канье Уэст набросился на журналистку после вопроса об эпатажной супруге
Рэпер Канье Уэст разозлился, когда журналистка задала ему вопрос о том, контролирует ли он свою супругу Бьянку Цензори. Появилась информация, что рэпер даже запретил ей пользоваться соцсетями, хотя раньше она всегда их активно вела.
Об этом пишет Daily Mail.
Канье Уэст обиделся на журналистку
Когда журналистка спросила музыканта, действительно ли он контролирует Бьянку и имеет ли его супруга собственную волю, Канье вышел из себя и потребовал перестать задавать ему "тупые неуважительные вопросы" о его жене. Он спросил, почему журналистка не задает ему вопрос о более важных вещах — таких как споры об опеке над его детьми от Ким Кардашьян.
"У тебя есть вопрос по этому поводу или ты часть системы? Ты понимаешь, что я говорю? Было ли неправильно с твоей стороны спрашивать меня о моей супруге, о каком-то тупом, бессмысленном дерьме, это было неправильно или правильно?" — сказал Уэст.
После этого Уэст отобрал телефон у журналистки, а когда она потребовала вернуть его обратно, предложил поработать на него, пообещав платить вдвое больше.
Многие считают, что Уэест, страдающий биполярным расстройством, полностью покорил супругу себе. Заботятся о ней даже родители, имеющие связи с мафиози: они считают, что Канье использует Бьянку, чтобы отвлечься от скандального развода с Ким Кардашьян. При этом Бьянка постоянно появляется на людях в очень откровенных образах, что, по мнению близких, унизительно.
Сообщалось, что Канье Уэст якобы недоволен отсутствием детей в браке с Бьянкой и настаивает на проведении ЭКО. Рэпер обвиняет Бьянку в проблемах с фертильностью, поскольку за год брака она до сих пор не забеременела.
Напомним, Канье Уэст умудрился огорчить семью своей эпатажной супруги.
Ранее Канье Уэст показал скандальные фото обнаженной супруги на их кухне.
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