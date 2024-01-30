Канье Вест набросился на журналистку после вопроса об эпатажной жене

Рэпер Канье Уэст с женой. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Рэпер Канье Уэст разозлился, когда журналистка задала ему вопрос о том, контролирует ли он свою супругу Бьянку Цензори. Появилась информация, что рэпер даже запретил ей пользоваться соцсетями, хотя раньше она всегда их активно вела.

Об этом пишет Daily Mail.

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Когда журналистка спросила музыканта, действительно ли он контролирует Бьянку и имеет ли его супруга собственную волю, Канье вышел из себя и потребовал перестать задавать ему "тупые неуважительные вопросы" о его жене. Он спросил, почему журналистка не задает ему вопрос о более важных вещах — таких как споры об опеке над его детьми от Ким Кардашьян.

"У тебя есть вопрос по этому поводу или ты часть системы? Ты понимаешь, что я говорю? Было ли неправильно с твоей стороны спрашивать меня о моей супруге, о каком-то тупом, бессмысленном дерьме, это было неправильно или правильно?" — сказал Уэст.

После этого Уэст отобрал телефон у журналистки, а когда она потребовала вернуть его обратно, предложил поработать на него, пообещав платить вдвое больше.

Многие считают, что Уэест, страдающий биполярным расстройством, полностью покорил супругу себе. Заботятся о ней даже родители, имеющие связи с мафиози: они считают, что Канье использует Бьянку, чтобы отвлечься от скандального развода с Ким Кардашьян. При этом Бьянка постоянно появляется на людях в очень откровенных образах, что, по мнению близких, унизительно.

Сообщалось, что Канье Уэст якобы недоволен отсутствием детей в браке с Бьянкой и настаивает на проведении ЭКО. Рэпер обвиняет Бьянку в проблемах с фертильностью, поскольку за год брака она до сих пор не забеременела.

Напомним, Канье Уэст умудрился огорчить семью своей эпатажной супруги.

Ранее Канье Уэст показал скандальные фото обнаженной супруги на их кухне.