Каньє Вест вимагає від нової дружини народити йому дитину

Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Ченсорі. Фото: instagram.com/hiphopfreakz/

Каньє Вест незадоволений відсутністю дітей у шлюбі з Б'янкою Цензорі. Колишній чоловік Кім Кардаш’ян наполягає на проведенні ЕКЗ.

Про це пише Radar.

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Дружина Каньє за рік шлюбу досі не завагітніла. 46-річний Вест і 28-річна Б'янка не мають спільних дітей, що нібито дуже не подобається реперу. Згідно з джерелом, у пари не вдається зачати дитину природним шляхом, оскільки більшість ночей вони проводять окремо.

"Каньє прагне створити образ мужнього жеребця, який робить дітей, але це далеко від істини. Звичайно, він ходить навколо своєї дружини, як перед іграшкою. Але найчастіше вона лягає спати одна, а він не спить до світанку в оточенні всіх своїх друзів!", — говорить джерело.

На одному з недавніх виступів напередодні виходу нового альбому артист прямо заявив про намір завести дитину. "Ще одна дитина - моя кінцева мета", — зачитав Каньє у треку Timbo Freestyle.

Джерело зазначає, що репер переконаний у тому, що Б'янка давно мала завагітніти, оскільки з моменту їхнього весілля пройшов уже рік.

"Але замість зрозуміти, де він помилився, він звинувачує її — і відправляє на ЕКЗ", — додає інсайдер.

Така поведінка репера може негативно позначитися на подальших відносинах. Інсайдер побоюється, що артист просто використовує дружину заради своєї вигоди.

"Найнеприємніше, що Каньє швидше викине Б'янку на узбіччя, ніж визнає, що проблема в ньому!", — говорить джерело з оточення музиканта.

Вест має чотирьох дітей від колишньої дружини Кім Кардаш'ян: 10-річну Норт, восьмирічного Сейнта, п'ятирічну Чикаго і чотирирічного Псалма. Цензорі відмінно ладнає зі спадкоємцями репера і часто проводить з ними час. Нещодавно вона була помічена в Діснейленді разом зі старшою дочкою Каньє Норт, а до цього відвідала презентацію нового альбому репера Vultures у Майамі з обома дочками та старшим сином.

Нагадаємо, у зірковій родині "Форсажу" неочікуване розлучення.

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