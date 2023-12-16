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Кім Кардаш'ян стала обличчям нової колекції відвертої білизни

16 грудня 2023 10:33
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Кім Кардаш'ян стала обличчям нової колекції відвертої білизни
Зірка реаліті-шоу та бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/SKIMS/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян знялася для нової рекламної кампанії Skims. Зірка стала обличчям лінійки чорних комплектів відвертого спіднього.

Відповідні фото з'явились у соціальних мережах бренду.

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На фотографіях Кім позує у чорному атласному боді, а також у вкороченому корсеті та нижній білизні. У новій колекції, створеній спільно з ювелірним дизайнером Венедою Картер, представлені й прикраси: Кім позує у чокері з кулоном у вигляді серця.

 

Зірка реаліті-шоу та бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/SKIMS/
Зірка реаліті-шоу та бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/SKIMS/

 

Зірка реаліті-шоу та бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/SKIMS/
Зірка реаліті-шоу та бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/SKIMS/

 

Зірка реаліті-шоу та бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/SKIMS/
Зірка реаліті-шоу та бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/SKIMS/

 

Зірка реаліті-шоу та бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/SKIMS/
Зірка реаліті-шоу та бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/SKIMS/

 

Зірка реаліті-шоу та бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/SKIMS/
Зірка реаліті-шоу та бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/SKIMS/

 

Зірка реаліті-шоу та бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/SKIMS/
Зірка реаліті-шоу та бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/SKIMS/

Для рекламних кампаній бренду Кім Кардаш'ян позували відомі актриси та співачки, у тому числі зірка "Сексу у великому місті" Кім Кеттролл, Неллі Фуртадо та багато інших. Раніше Кім запустила чоловічу колекцію Skims, обличчям якої стала сама. Амбасадорами колекції стали американський футболіст Нік Бос, бразильський футболіст Неймар та канадський баскетболіст Шей Гілджес-Александер.

Раніше донька Кім та репера Каньє Веста Норт Вест розповіла, що у майбутньому хоче займатися мистецтвом та керувати кампаніями своїх батьків, які спеціалізуються на випуску одягу. Серед них і марка спіднього.

Нагадаємо, 10-річна донька Каньє Веста запалила з ним на одній сцені.

Раніше епатажна дружина Каньє Веста приголомшила черговим відвертим виходом.

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