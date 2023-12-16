Більше не німа — дружина Каньє Веста висунула йому ультиматум
Дружина Каньє Веста Б'янка Цензора поставила йому ультиматум. Він повинен перестати поводитися з нею як з "німою", або вона йде від нього.
Про це пише Daily Mail.
Каньє Вест змушений змінити ставлення до дружини
Б'янка Цензорі пред'явила чоловікові Каньє Весту ультиматум під час їхньої "великої" сварки після возз'єднання в Дубаї минулого місяця. Б'янці набридло, що Каньє вимагає від неї постійно мовчати. У ході словесної суперечки 46-річний репер "вибухнув" і накричав на свою 28-річну дружину "через побоювання, що втрачає контроль над її іміджем та поведінкою".
"Їхня суперечка розгорілася тієї ночі, коли вона пішла з ним на побачення, будучи нормально одягненою, випиваючи і фліртуючи. Каньє це не сподобалося, тому що він знав, що більше не контролює ситуацію. Вона сказала йому, що їй набридло бути його німою подругою і що вона не його муза, якою була Кім Кардаш'ян, і він не може ставитись до неї так", — розповів інсайдер.
За словами джерела, Каньє "був змушений послабити повідець" або зіткнутися з тим, що втратить її:
"Це був поворотний момент у їхніх відносинах, і з того часу вона показала проблиски своєї справжньої сутності. Її друзі були такі щасливі бачити, як вона усміхається, сміється і спілкується в Майамі", — розповідає інсайдер.
Днями з'явилася інформація про те, що батьків Б'янки Цензорі непокоять стосунки доньки з Каньє Вестом. Вони від початку цих стосунків побоювалися, що їхня дочка просто стала "способом відволіктися" для артиста після його розлучення з колишньою дружиною Кім Кардаш'ян.
Раніше також стало відомо, що Каньє наказав своїй дружині "ніколи не розмовляти" на публіці і склав для неї набір правил, за якими вона має жити, назвавши конкретні продукти, які вона може їсти, і те, що вона може носити.
Нагадаємо, Каньє Веста підловили на вечірці з епатажною дружиною.
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