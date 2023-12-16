Більше не німа — дружина Каньє Веста висунула йому ультиматум

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/bianye.updates/

Дружина Каньє Веста Б'янка Цензора поставила йому ультиматум. Він повинен перестати поводитися з нею як з "німою", або вона йде від нього.

Про це пише Daily Mail.

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Б'янка Цензорі пред'явила чоловікові Каньє Весту ультиматум під час їхньої "великої" сварки після возз'єднання в Дубаї минулого місяця. Б'янці набридло, що Каньє вимагає від неї постійно мовчати. У ході словесної суперечки 46-річний репер "вибухнув" і накричав на свою 28-річну дружину "через побоювання, що втрачає контроль над її іміджем та поведінкою".

"Їхня суперечка розгорілася тієї ночі, коли вона пішла з ним на побачення, будучи нормально одягненою, випиваючи і фліртуючи. Каньє це не сподобалося, тому що він знав, що більше не контролює ситуацію. Вона сказала йому, що їй набридло бути його німою подругою і що вона не його муза, якою була Кім Кардаш'ян, і він не може ставитись до неї так", — розповів інсайдер.

За словами джерела, Каньє "був змушений послабити повідець" або зіткнутися з тим, що втратить її:

"Це був поворотний момент у їхніх відносинах, і з того часу вона показала проблиски своєї справжньої сутності. Її друзі були такі щасливі бачити, як вона усміхається, сміється і спілкується в Майамі", — розповідає інсайдер.

Днями з'явилася інформація про те, що батьків Б'янки Цензорі непокоять стосунки доньки з Каньє Вестом. Вони від початку цих стосунків побоювалися, що їхня дочка просто стала "способом відволіктися" для артиста після його розлучення з колишньою дружиною Кім Кардаш'ян.

Раніше також стало відомо, що Каньє наказав своїй дружині "ніколи не розмовляти" на публіці і склав для неї набір правил, за якими вона має жити, назвавши конкретні продукти, які вона може їсти, і те, що вона може носити.

Нагадаємо, Каньє Веста підловили на вечірці з епатажною дружиною.

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