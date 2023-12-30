Канье Вест требует от новой жены родить ему ребенка

Рэпер Канье Вест с женой Бьянкой Ченсори. Фото: instagram.com/hiphopfreakz/

Канье Уэст недоволен отсутствием детей в браке с Бьянкой Цензори. Бывший муж Ким Кардашьян настаивает на проведении ЭКО.

Об этом пишет Radar.

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Жена Канье за год брака до сих пор не забеременела. 46-летний Вест и 28-летняя Бьянка не имеют общих детей, что якобы очень не нравится рэперу. Согласно источнику, у пары не удается зачать ребенка естественным путем, поскольку большинство ночей они проводят по отдельности.

"Канье стремится создать образ мужественного жеребца, который делает детей, но это далеко от истины. Конечно, он ходит вокруг своей жены, как перед игрушкой. Но чаще всего она ложится спать одна, а он бодрствует до рассвета в окружении всех своих друзей!", – говорит источник.

На одном из недавних выступлений в преддверии выхода нового альбома артист прямо заявил о намерении завести ребенка. "Еще один ребенок — моя конечная цель", — зачитал Канье в треке Timbo Freestyle.

Источник отмечает, что рэпер убежден в том, что Бьянка давно должна забеременеть, поскольку с момента их свадьбы прошел уже год.

"Но вместо понять, где он ошибся, он обвиняет ее — и отправляет на ЭКО", — добавляет инсайдер.

Такое поведение рэпера может отрицательно сказаться на дальнейших отношениях. Инсайдер опасается, что артист просто использует жену ради своей выгоды.

"Самое неприятное, что Канье скорее выбросит Бьянку на обочину, чем признает, что проблема в нем!", — говорит источник из окружения музыканта.

Уэст имеет четырех детей от бывшей жены Ким Кардашьян: 10-летнюю Норт, восьмилетнего Сейнта, пятилетнюю Чикаго и четырехлетнего Псалма. Ценсори отлично ладит с наследниками рэпера и часто проводит с ними время. Недавно она была замечена в Диснейленде вместе со старшей дочерью Канье Норт, а до этого посетила презентацию нового альбома рэпера Vultures в Майами с обеими дочерьми и старшим сыном.

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