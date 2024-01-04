Канье Уэст задолжал налоговой службе более миллиона долларов — за что именно

Американский рэпер Канье Уэст. Фото: Google

Американский рэпер, бизнесмен Канье Уэст, в свое время являвшийся миллиардером, вошел в Новый год с долгами. Так, оказывается, бывший муж светской львицы Ким Кардашьян должен налоговой более миллиона долларов.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Канье Уэст — должник

Большинство долга — налоговые залоги его бренда Yeezy, а также проценты по штрафам по неуплате налогов с 2021 по 2022 год. Речь идет о 934 тысячах долларов.

Кроме того, он не платил налоги за два объекта недвижимости в Калабасасе, а именно дом за 2,2 млн долларов и квартиру за 1,6 млн долларов. Они были куплены еще вместе с бывшей женой Ким Кардашьян в 2017 и 2018 годах. Неуплаченный налог на недвижимость составил 101 тысячу долларов.

Так что в итоге одиозный рэпер, который в последнее время попадает в громкие скандалы (преимущественно из-за антисемитских заявлений) и с которым разорвали контракты крупные компании (в том числе Adidas), должен налоговой 1 млн 35 тысяч долларов. Ни сам Канье Уэст, ни его менеджеры или юристы финансовые проблемы рэпера не комментируют.

Американский рэпер Канье Уэст. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что жена Канье Уэста заставила его извиниться перед евреями. Также мы рассказывали, что Канье Уэст продает имение без окон, которое должно было стать бомбоубежищем.