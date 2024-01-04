Канье Уэст задолжал налоговой службе более миллиона долларов — за что именно
Американский рэпер, бизнесмен Канье Уэст, в свое время являвшийся миллиардером, вошел в Новый год с долгами. Так, оказывается, бывший муж светской львицы Ким Кардашьян должен налоговой более миллиона долларов.
Об этом пишет издание Daily Mail.
Канье Уэст — должник
Большинство долга — налоговые залоги его бренда Yeezy, а также проценты по штрафам по неуплате налогов с 2021 по 2022 год. Речь идет о 934 тысячах долларов.
Кроме того, он не платил налоги за два объекта недвижимости в Калабасасе, а именно дом за 2,2 млн долларов и квартиру за 1,6 млн долларов. Они были куплены еще вместе с бывшей женой Ким Кардашьян в 2017 и 2018 годах. Неуплаченный налог на недвижимость составил 101 тысячу долларов.
Так что в итоге одиозный рэпер, который в последнее время попадает в громкие скандалы (преимущественно из-за антисемитских заявлений) и с которым разорвали контракты крупные компании (в том числе Adidas), должен налоговой 1 млн 35 тысяч долларов. Ни сам Канье Уэст, ни его менеджеры или юристы финансовые проблемы рэпера не комментируют.
Напомним, ранее мы писали, что жена Канье Уэста заставила его извиниться перед евреями. Также мы рассказывали, что Канье Уэст продает имение без окон, которое должно было стать бомбоубежищем.
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