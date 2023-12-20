Каньє Вест продає маєток без вікон, який мав переробити на бомбосховище

Репер Каньє Вест. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Каньє Вест виставив на продаж свій будинок у Малібу за 53 мільйони доларів після того, як він не зміг переробити його на "бомбосховище". 46-річний репер купив пляжний будинок кілька років тому за 57 мільйонів доларів.

Про це пише Daily Mail.

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Будинок після ремонту Каньє залишився зруйнованим, без вікон і електрики. Власність реконструювалася Каньє, який залучив до допомоги відомого японського архітектора Тадао Андо. Колишній керівник проекту реконструкції Тоні Саксон подав до суду на Веста, який стверджує, що його звільнили після того, як він "висловив занепокоєння щодо надзвичайної небезпеки" проекту.

Нерухомість Каньє Веста. Фото: Splashnews.com

Нерухомість Каньє Веста. Фото: Splashnews.com

Каньє хотів прибрати вікна та електрику з дому, щоб перетворити його на "бомбосховище 1910-х років". У позові Саксона, поданому до Вищого суду округу Лос-Анджелес, він стверджує, що його найняли для проекту у вересні 2021 року. Саксон стверджує, що спав на підлозі будинку, оскільки працював "менеджером проекту, сторожем і цілодобовою охороною" майна.

Саксон стверджує, що Вест заплатив йому лише за один тиждень роботи та ігнорував усі його занепокоєння, доки його зрештою не звільнили в листопаді 2021 року після того, як він відмовився зняти з дому вікна та електрику.

Репер запропонував перенести великі генератори всередину будинку, але Саксон хвилювався, що це може призвести до пожежі. У позові Саксон сказав, що бачення репера щодо будинку полягало в тому, щоб зробити щось на кшталт "бомбосховища 1910-х років", як повідомляє NBC News, і знести мармурові ванні кімнати, а також видалити вікна, сантехніку та електрику.

Також повідомляється, що він хотів замінити сходи на гірки.

Нагадаємо, 10-річна донька Каньє Веста запалила з ним на одній сцені.

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