Катерина Кухар у витонченому образі позувала українці, яка знімала Ді Капріо та наречену Роналду
Балерина Катерина Кухар знялась у чуттєвій фотосесії. Зірка позувала для українського фотографа Оксани Шевчук.
Фото Кухар показала у своєму Instagram.
Катерина Кухар снялась в образе русалки
Балерина Катерина Кухар не вперше знімається у фотосесії Шевчук. Раніше танцівниця позувала а атмосферній фотосесії з чоловіком Олександром Стояновим. Цього разу Кухар у витонченому образі продемонструвала свою струнку фігуру під прозорим простирадлом.
"Фотосесія для неймовірної зірки у світі балету Катерини Кухар", — прокоментувала публіцкацію Шевчук.
Оксана раніше знімала не тільки відомих українських осіб, а й голлівудських селебрітіс на Каннському кінофестивалі, серед яких Леонардо Ді Капріо, Джіджі Хадід, Скарлетт Йоганссон та кохану Кріштіану Роналду Джорджину Родрігес.
Кухар раніше назвала вистави, в яких більше не гратиме.
"Нещодавно під час інтервʼю мене запитали: "Як війна вплинула на Ваше творче життя?". Була довга пауза, бо я рахувала з якими виставами з 2022 року довелося попрощатися по-англійські: "Майстер і Маргарита", "Кармен", "Спляча красуня", "Ромео і Джульєтта", "Лебедине озеро", "Спартак", "Лускунчик", "Попелюшка", "Раймонда", "Шехеразада", до яких вже, напевно, ніколи не зможу повернутися не тільки я, але й ціла плеяда артистів балету…", — говорить зірка.
Нагадаємо, відомий глянець розкритикували за фотосесію із Кім Кардаш'ян. А раніше Кендіс Свейнпол знялась у пащі крокодила.
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