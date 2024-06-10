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Катерина Кухар у витонченому образі позувала українці, яка знімала Ді Капріо та наречену Роналду

10 червня 2024 10:19
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Катерина Кухар у витонченому образі позувала українці, яка знімала Ді Капріо та наречену Роналду
Балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/oksi_official/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Балерина Катерина Кухар знялась у чуттєвій фотосесії. Зірка позувала для українського фотографа Оксани Шевчук.

Фото Кухар показала у своєму Instagram.

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Балерина Катерина Кухар не вперше знімається у фотосесії Шевчук. Раніше танцівниця позувала а атмосферній фотосесії з чоловіком Олександром Стояновим. Цього разу Кухар у витонченому образі продемонструвала свою струнку фігуру під прозорим простирадлом.

 

Балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/oksi_official/
Балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/oksi_official/

 

Балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/oksi_official/
Балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/oksi_official/

 

"Фотосесія для неймовірної зірки у світі балету Катерини Кухар", — прокоментувала публіцкацію Шевчук.

Оксана раніше знімала не тільки відомих українських осіб, а й голлівудських селебрітіс на Каннському кінофестивалі, серед яких Леонардо Ді Капріо, Джіджі Хадід, Скарлетт Йоганссон та кохану Кріштіану Роналду Джорджину Родрігес.

 

 

Кухар раніше назвала вистави, в яких більше не гратиме.

"Нещодавно під час інтервʼю мене запитали: "Як війна вплинула на Ваше творче життя?". Була довга пауза, бо я рахувала з якими виставами з 2022 року довелося попрощатися по-англійські: "Майстер і Маргарита", "Кармен", "Спляча красуня", "Ромео і Джульєтта", "Лебедине озеро", "Спартак", "Лускунчик", "Попелюшка", "Раймонда", "Шехеразада", до яких вже, напевно, ніколи не зможу повернутися не тільки я, але й ціла плеяда артистів балету…", — говорить зірка.

Нагадаємо, відомий глянець розкритикували за фотосесію із Кім Кардаш'ян. А раніше Кендіс Свейнпол знялась у пащі крокодила.

Катерина Кухар
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