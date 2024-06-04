Відомий журнал розкритикували через фотосесію із Кім Кардаш'ян

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

Журнал Variety представив свій традиційний випуск "Актори про акторів", і помістив на обкладинку актрису Хлої Севіньї та Кім Кардаш'ян. Однак, незважаючи на те, що 43-річна колишня дружина Каньє Веста Кім вже з'являлася на екрані, користувачі у мережі назвали її появу в такому випуску образою акторської професії, а також неповагою до Хлої Севін'ї.

Про це пише Daily Mail.

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Кім Кардаш'ян знялася у 12-му сезоні серіалу "Американська історія жахів", де зіграла разом із Карою Делевінь та Еммою Робертс. Перед зйомками Кім брала уроки акторської майстерності. Участь Кім Кардаш'ян у серіалі викликала багато суперечок: користувачі мережі, а також деякі представники індустрії визнали, що акторських навичок зірки реаліті-шоу недостатньо для того, щоб зніматися в драматичному серіалі. Інші, однак, оцінили роботу Кім та зазначили, що вона непогано справляється.

Кім Кардаш'ян та Хлоя Севіньї. Фото: Mary Ellen Matthews/Variety

Попереду у Кім теж багато кіноробіт: так, вона збирається зіграти свого адвоката, яка допомагала їй офіційно розлучитися з Каньє Вестом, у серіалі про неї. Крім того, Кім збирається спродюсувати серіал про Елізабет Тейлор і зіграти в ньому: ця новина також викликала хвилю критики.

"Кім К. не актриса. Їй не місце на цій обкладинці", "Яка образа для багатьох працьовитих акторів, які по-справжньому роблять свою роботу. Сказати, що це ганьба, — нічого не сказати", "Той факт, що ви запросили Кім К., говорить про те, наскільки ви відчайдушно потребуєте клікбейт, і яке презирство і неповагу ви відчуваєте до цієї професії", — пишуть користувачі в коментарях у соціальній мережі.

У мережі розкритикували нову обкладинку з Кім Кардаш'ян. Фото: соціальні мережі

Як зазначають західні таблоїди, Кім Кардаш'ян стала відомою після однієї невеликої ролі: у мережі з'явилося інтим-відео зірки реаліті-шоу з колишнім бойфрендом Рей Джеєм. Підозрювали, що зливання відео було підлаштовано матір'ю Кім Кріс Дженнер. Пізніше Рей Джей, а також Каньє Вест, підтвердили, що "автором" ідеї із інтим відео була Кріс Дженнер.

Нагадаємо, українська "Кім Кардаш'ян" здійняла фурор у Каннах. А раніше Кім Кардаш'ян знялась для китайського глянцю.