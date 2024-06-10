Екатерина Кухар в изящном образе позировала украинцы, снимавшей Ди Каприо и невесту Роналду

Екатерина Кухар в изящном образе позировала украинке, снимавшей Ди Каприо и невесту Роналду
Балерина Екатерина Кухар снялась в чувственной фотосессии. Звезда позировала для украинского фотографа Оксаны Шевчук.
Фото Кухар показала в своем Instagram.
Екатерина Кухар снялась в образе русалки
Балерина Екатерина Кухар не впервые снимается в фотосессии Шевчук. Ранее танцовщица позировала в атмосферной фотосессии с супругом Александром Стояновым. На этот раз Кухар в изящном образе продемонстрировала свою стройную фигуру под прозрачным покрывалом.
"Фотосессия для невероятной звезды мира балета Екатерины Кухар", — прокомментировала публикацию Шевчук.
Оксана ранее снимала не только известных украинских лиц, но и голливудских селебритис на Каннском кинофестивале, среди которых Леонардо Ди Каприо, Джиджи Хадид, Скарлетт Йоханссон и возлюбленную Криштиану Роналду Джорджину Родригес.
Кухар раньше назвала постановки, в которых больше не будет играть.
"Недавно во время интервью меня спросили: "Как война повлияла на Вашу творческую жизнь?". Была долгая пауза, потому что я считала с какими спектаклями с 2022 пришлось попрощаться по-английски: "Мастер и Маргарита", "Кармен", "Спящая" красавица", "Ромео и Джульетта", "Лебединое озеро", "Спартак", "Щелкунчик", "Золушка", "Раймонда", "Шехеразада", к которым уже, наверное, никогда не смогу вернуться не только я, но и целая плеяда артистов балета…", — говорит звезда.
Напомним, известный глянец раскритиковали за фотосессию с Ким Кардашьян. А раньше Кэндис Свейнпол снялась в пасти крокодила.
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