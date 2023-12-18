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Катерина Тишкевич в обіймах чоловіка показала, як відновлюється після реанімації

18 грудня 2023 11:55
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Катерина Тишкевич в обіймах чоловіка показала, як відновлюється після реанімації
Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк у лікарні. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Акторка Катерина Тишкевич, яка тиждень перебувала у реанімації через сепсис, минулого тижня прийшла до тями і тепер проходить процес відновлення. Вірогідно, дівчина вже почуває себе краще, адже частіше зявляється у соціальних мережах. 

Нові фото з лікарні опублікувала в Instagram

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Любов лікує

29-річна Катерина Тишкевич протягом останнього тижня перебувала у реанімації. Акторка вже давно страждає від  соматоморфних головних болей, проте причиною критичного стану став сепсис. Друзі і прихильники Катерини за день зібрали майже півтора мільйона гривень на її лікування.

Чоловік акторки — Валентин Томусяк — у соціальних мережах розповідає про стан дружини. Минулого тижня вона прокинулася, а лікарі заявили, що вперше за кілька років її хвороби вони побачили позитивну динаміку.

Останні дні акторка почала більше з'являтися у соціальних мережах. Після тривалого мовчання вона опублікувала селфі з лікарняного ліжка у сторіс. 

 

Катерина Тишкевич
Катерина Тишкевич у лікарні. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Я все ще на планеті Земля", — написала Катерина. 

Валентин Томусяк також опублікував фото з коханою і повідомив, що вона "відновлюється". 

 

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк у лікарні. Фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Також Катя показала фото, на якому вона з чоловіком заснули разом на лікарняному ліжку. 

 

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк у лікарні. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Любов лікує", — зворушливо підписала дівчина. 

Раніше Томусяк писав, що емоційно-психологічний стан дружини важкий, проте очевидно, що з кожним днем акторці стає все краще. 

Нагадаємо, акторка Катерина Тишкевич вперше після реанімації показалася у соцмережах. 

Також ми писали, що  Катерина Тишкевич прийшла до тями після реанімації.

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