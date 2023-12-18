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Екатерина Тишкевич в объятиях мужа показала, как восстанавливается после реанимации

18 декабря 2023 11:55
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Екатерина Тишкевич в объятиях мужа показала, как восстанавливается после реанимации
Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк в больнице. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Актриса Екатерина Тишкевич, которая неделю находилась в реанимации из-за сепсиса, на прошлой неделе пришла в себя и теперь проходит процесс восстановления. Кажется, девушка уже чувствует себя лучше, ведь чаще появляется в социальных сетях.

Новые фото из больницы опубликовала в Instagram.

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Любовь лечит

29-летняя Екатерина Тишкевич на протяжении последней недели находилась в реанимации. Актриса уже давно страдает соматоморфными головными болями, однако причиной критического состояния стал сепсис. Друзья и поклонники Екатерины за день собрали почти полтора миллиона гривен на ее лечение.

Муж актрисы – Валентин Томусяк – в социальных сетях рассказывает о состоянии жены. На прошлой неделе она очнулась, а врачи заявили, что впервые за несколько лет ее болезни они увидели положительную динамику.

В последние дни актриса стала больше появляться в социальных сетях. После продолжительного молчания она опубликовала селфи из больничной койки в сторис.

 

Екатерина Тишкевич
Екатерина Тишкевич в больнице. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Я все еще на планете Земля", — написала Екатерина.

Валентин Томусяк также опубликовал фото с любимой и сообщил, что она "восстанавливается".

 

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк в больнице. Фото: instagram.com/tomusyak

Также Катя показала фото, на котором она с мужем уснули вместе на больничной койке.

 

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк в больнице. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Любовь лечит", — трогательно подписала девушка.

Ранее Томусяк писал, что эмоционально-психологическое состояние жены тяжелое, однако очевидно, что с каждым днем актрисе становится все лучше.

Напомним, актриса Екатерина Тишкевич впервые после реанимации показалась в соцсетях.

Также мы писали, что Екатерина Тишкевич пришла в себя после реанимации.

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