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Кацурин рассказал, что Дорофеева осуществила его давнюю мечту

12 декабря 2023 17:31
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Кацурин рассказал, что Дорофеева осуществила его давнюю мечту
Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Фото: instagram.com/misha_katsurin
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Миша Кацурин опубликовал трогательную публикацию, которую посвятил своей жене Наде Дорофеевой. Он рассказал о сюрпризе, который на днях преподнесла ему любимая и невероятно удивила его.

Об этом написал в своем Instagram.

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Осуществила уже не первую мечту

Оказалось, что кроме тура, репетиций, выпуска новой песни за последние недели Надя Дорофеева успела еще и осуществить мечту своего любимого мужа.

9 декабря у DOROFEEVA был большой благотворительный концерт в Киеве, на котором одну из песен она исполняла вместе со своим мужем.

 

Михаил Кацурин рассказал, что перед концертом певица подарила ему то, о чем он мечтал со студенческих лет и в тот момент, когда он этого наименее ожидал.

"Видите медовую гитару в моих руках? Это американский Gibson Les Paul в 2011 году. Я мечтал о таком из универа. В субботу приезжаю на саунд-чек, выхожу на сцену, спрашиваю, какую гитару брать, появляется Надя с Гибсоном в руках и говорит: бери эту, она твоя",  рассказал он.

 

Михаил Кацурин
Скриншот с instagram.com/misha_katsurin

Он был очень удивлен, знал ведь, что у Нади обычно даже не было времени поесть.

"Как? Я видел сколько времени занимает подготовка к сольнику. У человека не было времени на обед, а такая гитара не продается просто в магазине, здесь конкретно нужно заниматься поисками. То есть на обед времени не было, а на Les Paul было?" — удивился Миша.

 

Скриншот с instagram.com/misha_katsurin

За такой невероятный сюрприз Кацурин поблагодарил любимую.

"За одну маленькую субботу крошечная Надя собрала огромную Стерео плазу, дала фантастическое шоу, от которого и опытные присели, собрала 3 миллиона гривен в поддержку Азова, а также осуществила мечту своего мужа. Уже не первую",  — добавил ресторатор.

Он завершил публикацию признанием в любви своей жене. Надю такие слова очень растрогали.

 

Комментарий Нади Дорофеевой. Скриншот с instagram.com/misha_katsurin

Напомним, ранее мы писали, как прошел благотворительный концерт DOROFEEVA.

Также мы говорили, что Дорофеева рассказала, как проводит время с детьми Кацурина.

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