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Кацурина показала кадры с необычного свидания с Дантесом

8 января 2024 14:49
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Кацурина показала кадры с необычного свидания с Дантесом
Владимир Дантес делает повязку Даши Кацурин. Фото: instagram.com/dasha_katsurina
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Бизнесвумен Даша Кацурина показала, как они с Владимиром Дантесом сходили на "самое романтическое", по ее словам, свидание. Пара прошла курс остановки критических кровотечений.

Фото с обучения показала в своем Instagram.

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Самое романтическое свидание Кацуриной и Дантеса

Даша Кацурина часто показывает важные моменты личной и семейной жизни в своем блоге.

Она поделилась кадрами свидания со своим парнем Владимиром Дантесом. Однако оно было достаточно необычным.

Даша и Вова вместе прошли важный курс остановки критических кровотечений.

 

"Наше самое романтическое свидание. Прошли вместе курс по остановке критических кровотечений. Как распознать критическое кровотечение, как и куда накладывать турникет, почему он должен быть у гражданских и всегда в личной аптечке, сколько есть минут на медицинскую помощь, что такое тампонирование раны и сколько турникетов может наложить Владимир Дантес за 7 минут. Теперь я все это знаю", — рассказала Кацурина.

 

Дантес
Дантес учится останавливать кровотечение. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша показала фото с этого нетипичного свидания, на котором певец накладывает любимой повязку, также показала, как они вместе останавливают кровотечение с помощью специальных имитаторов.

 

Даша Кацурина
Даша Кацурина учится останавливать кровотечение. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, Даша Кацурина показала, как отдыхает с Дантесом, детьми и родителями.

Также мы писали, что Дантес подвел итоги 2023 года.

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