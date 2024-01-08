Кацурина показала кадры с необычного свидания с Дантесом

Владимир Дантес делает повязку Даши Кацурин. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Бизнесвумен Даша Кацурина показала, как они с Владимиром Дантесом сходили на "самое романтическое", по ее словам, свидание. Пара прошла курс остановки критических кровотечений.

Фото с обучения показала в своем Instagram.

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Даша Кацурина часто показывает важные моменты личной и семейной жизни в своем блоге.

Она поделилась кадрами свидания со своим парнем Владимиром Дантесом. Однако оно было достаточно необычным.

Даша и Вова вместе прошли важный курс остановки критических кровотечений.

"Наше самое романтическое свидание. Прошли вместе курс по остановке критических кровотечений. Как распознать критическое кровотечение, как и куда накладывать турникет, почему он должен быть у гражданских и всегда в личной аптечке, сколько есть минут на медицинскую помощь, что такое тампонирование раны и сколько турникетов может наложить Владимир Дантес за 7 минут. Теперь я все это знаю", — рассказала Кацурина.

Дантес учится останавливать кровотечение. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша показала фото с этого нетипичного свидания, на котором певец накладывает любимой повязку, также показала, как они вместе останавливают кровотечение с помощью специальных имитаторов.

Даша Кацурина учится останавливать кровотечение. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, Даша Кацурина показала, как отдыхает с Дантесом, детьми и родителями.

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