Каньє Веста помітили в літаку в економкласі — фото

Казкове життя закінчилось — Каньє Веста з дружиною помітили в економ-класі
Скандальне подружжя помітили в літаку, який прямував в Японію. Небайдужий пасажир дуже здивувався побачити відомо репера Каньє Веста в економ-класі.
Він зняв відео і виклав у соцмережі. Видання TMZ проаналізувало ситуацію.
Каньє Вест у халаті обирає економ в літаку
Зіркове подружжя Каньє Вест та Б'янка Цензорі нещодавно прилетіло в Японію. Під час подорожі їх помітили прихильники. Небайдужий пасажир примітив пару в економ-класі й здивувався.
Скандальний репер в білому халаті з надписом "Ye" на грудях мирно спав. Його дружина ж моніторила соцмережі. Вона була в тій самій сукні, що під час вечері в ресторані Il Palagio у Флоренції.
Нагадаємо, Б'янка Цензорі вкотре вразила своїм образом для шопінгу — майже нічого не вдягнула та ще й забула штани.
Також колишня помічниця Каньє Веста розповіла про сексуальні домагання з його боку та про організацію оргії з 5 людей.
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