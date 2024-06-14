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Казкове життя закінчилось — Каньє Веста з дружиною помітили в економ-класі

14 червня 2024 07:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Каньє Веста помітили в літаку в економкласі — фото
Американський репер Каньє Вест і його дружина дизайнерка Б'янка Цензорі. Фото: WireImage
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Скандальне подружжя помітили в літаку, який прямував в Японію. Небайдужий пасажир дуже здивувався побачити відомо репера Каньє Веста в економ-класі.

Він зняв відео і виклав у соцмережі. Видання TMZ проаналізувало ситуацію.

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Зіркове подружжя Каньє Вест та Б'янка Цензорі нещодавно прилетіло в Японію. Під час подорожі їх помітили прихильники. Небайдужий пасажир примітив пару в економ-класі й здивувався. 

Скандальний репер в білому халаті з надписом  "Ye" на грудях мирно спав. Його дружина ж моніторила соцмережі. Вона була в тій самій сукні, що під час вечері в ресторані Il Palagio у Флоренції.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі в літаку. Фото: TMZ
Каньє Вест і Б'янка Цензорі в літаку. Фото: TMZ
Каньє Вест і Б'янка Цензорі в італійському ресторані. Фото: TMZ
Каньє Вест і Б'янка Цензорі в італійському ресторані. Фото: TMZ

Нагадаємо, Б'янка Цензорі вкотре вразила своїм образом для шопінгу — майже нічого не вдягнула та ще й забула штани.

Також колишня помічниця Каньє Веста розповіла про сексуальні домагання з його боку та про організацію оргії з 5 людей.

Каньє Вест
літак
Японія
закордонні зірки
скандал
репер
Б'янка Цензорі

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