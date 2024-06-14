Каньє Веста помітили в літаку в економкласі — фото

Американський репер Каньє Вест і його дружина дизайнерка Б'янка Цензорі. Фото: WireImage

Скандальне подружжя помітили в літаку, який прямував в Японію. Небайдужий пасажир дуже здивувався побачити відомо репера Каньє Веста в економ-класі.

Він зняв відео і виклав у соцмережі. Видання TMZ проаналізувало ситуацію.

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Зіркове подружжя Каньє Вест та Б'янка Цензорі нещодавно прилетіло в Японію. Під час подорожі їх помітили прихильники. Небайдужий пасажир примітив пару в економ-класі й здивувався.

Скандальний репер в білому халаті з надписом "Ye" на грудях мирно спав. Його дружина ж моніторила соцмережі. Вона була в тій самій сукні, що під час вечері в ресторані Il Palagio у Флоренції.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі в літаку. Фото: TMZ

Каньє Вест і Б'янка Цензорі в італійському ресторані. Фото: TMZ

Нагадаємо, Б'янка Цензорі вкотре вразила своїм образом для шопінгу — майже нічого не вдягнула та ще й забула штани.

Також колишня помічниця Каньє Веста розповіла про сексуальні домагання з його боку та про організацію оргії з 5 людей.