Дружина Каньє Веста без штанів вирушила зі скандальним чоловіком на шопінг

Каньє Вест з дружиною. Фото: Backgrid

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі похизувалась фігурою у купальнику-стрігнах під час шопінгу в Токіо. 29-річна Ченсорі разом із 47-річним Вестом пройшлися бутіками.

Про це пише Daily Mail.

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Дружина зірки показала своє підтягнуте тіло, прогулюючись громадським торговим центром. Вона трималася за руки з репером, який був одягнений у спортивний костюм з капюшоном.

Б'янка, яка раніше ризикувала бути забороненою у Венеції через її вбрання, також вийшла без бюстгальтера, здавалося, що продавці були шоковані її одягом.

Візит до Японії Каньє Веста відбувся після того, як раніше цього місяця його колишня помічниця, Лорен Пішотта, подала на нього позов про домагання. Вона також звинуватила зірку в у порушенні контракту.

Каньє Вест з дружиною. Фото: Backgrid

Каньє Вест з дружиною. Фото: Backgrid

Після того, як його колишня співробітниця подала до суду, репер заявив, що її звільнили через "розпусну" поведінку, а також вимагала величезну зарплату в 4 мільйони доларів.

Він також спростував її заяви, назвавши їх "безпідставними" і звинувативши її в "шантажі та здирництві". Він заявив, що подасть зустрічний позов, але ще не зробив цього.

У позові Лорен також стверджувала, що і Вест, і Ченсорі хвалилися оргією з п'ятьма особами в одному з телефонних дзвінків.

У скарзі, поданій до Вищого суду Лос-Анджелеса, Пішіотта стверджувала, що Вест часто надсилав їй відверті текстові повідомлення та зображення. Це включало відео, на якому він займається інтимом, що, як вона стверджувала, було спробою змусити її приєднатися.

У позові пояснювалося, що частиною її обов’язків, які передбачали цілодобову підтримку Веста, була організація транспорту для жінок, щоб зустріти його.

Пішотта стверджувала, що після того, як вона відмовилася від "обіймів" у літаку, Вест вийшов зі своєї кімнати і сказав, що йому потрібно поговорити з нею всередині. Вони зайшли до його кімнати, і він зачинив двері, оскільки їх не можна було відкрити зсередини, стверджувала вона.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста вразила незвичним вбранням. А раніше колишня помічниця Каньє Веста розповіла подробиці його домагань.