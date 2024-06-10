Оргія із п'яти людей — колишня помічниця Каньє Веста розповіла скандальні подробиці їхньої співпраці

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/kanyewestbianca/

Стали відомі нові подробиці судового позову колишньої помічниці Каньє Веста Лорен Пішотти, яка звинуватила репера в домаганнях. Згідно з заявами Лорен, Каньє неодноразово домагався і переслідував її, доки вона працювала на нього, надсилав їй непристойні повідомлення та відео.

Про це пише Daily Mail.

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Тепер також з'ясувалося, що частиною робочих обов'язків Пішотти була організація транспортування жінок для зустрічей з репером. Причому дружина музиканта Б'янка Ченсорі, мабуть, не тільки знала про його пригоди, а й брала участь у них. Так, за словами Лорен, у серпні 2022 року Каньє та Б'янка зателефонували їй, щоб обговорити оргію із п'яти осіб, у якій вони взяли участь напередодні.

Також у серпні Вест зажадав, щоб Пішотта знімала свій кардиган, перебуваючи в офісі, тому що він "занадто багато прикриває", а того ж вечора він попросив Б'янку та інших жінок надати інтимні послуги йому та його гостям-чоловікам у роздягальні. За словами Лорен, Каньє запитував у помічників дизайнера в Yeezy/Gap, чому вона не хоче займатися з ним інтимом, його дуже злило і засмучувало, що вона зустрічалася з іншими, але не з ним.

Пішотта заявила, що Вест казав їй, що його збуджує її голос, і він неодноразово задовольняв себе, розмовляючи з нею по телефону, при цьому питаючи її, чи здогадується вона, чим він зараз займається. Також він розпитував Пішотту про її бойфрендів. Вимагаючи інтимних подробиць, при цьому особлива фіксація у нього була на розмірі статевого органу.

Лорен також зазначає, що, хоч вона і відмовляла реперу, той регулярно натякав своїм друзям та партнерам по бізнесу, що у нього був із нею інтим. Так, одного разу на заході в Лос-Анджелесі він сказав чоловікові, що якщо той дозволить йому зайнятися інтимом із його супутницею, то сам він зможе зробити це з Пішоттою. Був також випадок, коли під час робочої вечері Вест пішов за Лорен у туалет і запропонував їй зайнятися інтимом утрьох.

Пішотта запевняє у своєму позові, що аж ніяк не провокувала Веста на таку поведінку і не заохочувала його зацікавленість у собі. Однак Каньє раніше заявив зовсім інше. За його словами, це він став жертвою своєї співробітниці, яка переслідувала його та намагалася спокусити, "щоб отримати роботу та інші матеріальні блага".

Нагадаємо, дружина Каньє Веста вразила виходом без штанів. А раніше Каньє Веста присоромили щодо ідеї студії фільмів для дорослих.