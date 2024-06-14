Канье Веста заметили в самолете в экономклассе.

Сказочная жизнь закончилась — Канье Веста с женой заметили в эконом-классе
Скандальные супруги заметили в самолете, следовавшем в Японию. Неравнодушный пассажир очень удивился увидеть известно рэпера Канье Веста в эконом-классе.
Он снял видео и выложил в соцсети. Издание TMZ проанализировало ситуацию.
Канье Вест в халате выбирает эконом в самолете
Звездные супруги Канье Вест и Бьянка Цензори недавно прилетели в Японию. Во время путешествия их заметили поклонники. Неравнодушный пассажир приметил пару в эконом-классе и удивился.
Скандальный рэппер в белом халате с надписью "Ye" на груди мирно спал. Его жена же мониторила соцсети. Она была в том же платье, что во время ужина в ресторане Il Palagio во Флоренции.
Напомним, Бьянка Цензори в очередной раз поразила своим образом для шопинга — почти ничего не одела и забыла штаны.
Также бывшая помощница Канье Веста рассказала о сексуальных домогательствах с его стороны и об организации оргии из 5 человек.
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