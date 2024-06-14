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Сказочная жизнь закончилась — Канье Веста с женой заметили в эконом-классе

14 июня 2024 07:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Канье Веста заметили в самолете в экономклассе.
Американский рэпер Канье Вест и его жена дизайнер Бьянка Цензори. Фото: WireImage
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Скандальные супруги заметили в самолете, следовавшем в Японию. Неравнодушный пассажир очень удивился увидеть известно рэпера Канье Веста в эконом-классе.

Он снял видео и выложил в соцсети. Издание TMZ проанализировало ситуацию.

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Звездные супруги Канье Вест и Бьянка Цензори недавно прилетели в Японию. Во время путешествия их заметили поклонники. Неравнодушный пассажир приметил пару в эконом-классе и удивился.

Скандальный рэппер в белом халате с надписью "Ye" на груди мирно спал. Его жена же мониторила соцсети. Она была в том же платье, что во время ужина в ресторане Il Palagio во Флоренции.

Канье Вест и Бьянка Цензори в самолете. Фото: TMZ
Канье Вест и Бьянка Цензори в самолете. Фото: TMZ
Канье Вест и Бьянка Цензори в итальянском ресторане. Фото: TMZ
Канье Вест и Бьянка Цензори в итальянском ресторане. Фото: TMZ

Напомним, Бьянка Цензори в очередной раз поразила своим образом для шопинга — почти ничего не одела и забыла штаны.

Также бывшая помощница Канье Веста рассказала о сексуальных домогательствах с его стороны и об организации оргии из 5 человек.

Канье Уэст
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Бьянка Цензори

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